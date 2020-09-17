СК заявил о признании Тесака в убийствах перед смертью

По словам представителя СК, Марцинкевич сотрудничал со следователями и признался в серии неизвестных до того убийств. После этого, поняв, что ему может грозить пожизненный срок, покончил с собой

Максим Марцинкевич (Тесак) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Максим Марцинкевич (Тесак) перед смертью признался в нескольких убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — сообщила Петренко.

По словам Петренко, Марцинкевич сотрудничал со следствием и даже заявил, что готов указать места захоронений жертв. Она подчеркнула, что в беседах со следователем Марцинкевич выражал раскаяние. «Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам», — добавила она. При сотрудничестве со следователями он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором до этого известно не было известно, и описал место захоронения жертв. «На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления», — рассказала Петренко.

Петренко предположила, что Марцинкевич покончил с собой, осознав тяжесть преступлений и что ему грозит новый, возможно пожизненный срок. «Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», — сказала она.