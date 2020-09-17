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СК заявил о признании Тесака в убийствах перед смертью

По словам представителя СК, Марцинкевич сотрудничал со следователями и признался в серии неизвестных до того убийств. После этого, поняв, что ему может грозить пожизненный срок, покончил с собой
Максим Марцинкевич (Тесак)
Максим Марцинкевич (Тесак) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Максим Марцинкевич (Тесак) перед смертью признался в нескольких убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — сообщила Петренко.

СК сообщил о нескольких найденных в камере Тесака записках
Общество
Максим Марцинкевич

По словам Петренко, Марцинкевич сотрудничал со следствием и даже заявил, что готов указать места захоронений жертв. Она подчеркнула, что в беседах со следователем Марцинкевич выражал раскаяние. «Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам», — добавила она. При сотрудничестве со следователями он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором до этого известно не было известно, и описал место захоронения жертв. «На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления», — рассказала Петренко.

Петренко предположила, что Марцинкевич покончил с собой, осознав тяжесть преступлений и что ему грозит новый, возможно пожизненный срок. «Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», — сказала она.

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Общество
Максим Марцинкевич

Петренко подтвердила подлинность появившихся накануне в сети предсмертных записок националиста. Помимо двух записок он также оставил посмертное письмо жене, сообщила представитель СК.

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Об обнаружении тела Марцинкевича стало известно днем 16 сентября. Его нашли в одной из одиночных камер челябинского следственного изолятора № 3, где он находился перед этапированием в Москву.

Националист Максим Марцинкевич был задержан в начале 2014 года на Кубе, после чего его депортировали в Россию. Его признали виновным в разбое, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды из-за его книги «Реструкт», которая попала в реестр экстремистских материалов. В декабре 2018 года суд также приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Как сообщал РБК источник в Следственном комитете, в связи со смертью Тесака проводится проверка на предмет наличия признаков халатности среди работников ФСИН, а также признаков доведения до самоубийства. Адвокат Марцинкевича Валентина Трофимчук сообщала, что сотрудники СИЗО ограничивали ее доступ к клиенту и не исключала, что на него оказывается физическое и психологическое давление.

Автор
Георгий Тадтаев
СКР Тесак
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