Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России

Позже Захарова обновила свой пост и написала, что агентство Bloomberg изменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Представитель МИД предположила, что Bloomberg «осознал, что заголовок жуткий».

Однако в субботу, 16 мая, название статьи вновь подверглось изменениям — теперь материал называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Первыми о занижении в России смертности от коронавируса в начале этой недели сообщили издания Financial Times (FT) и The New York Times (NYT). По данным FT, в России могло погибнуть на 70% больше людей, чем сообщили власти. NYT привела сообщение эксперта о том, что около 80% смертей в российских регионах могли остаться незарегистрированными.

Российские власти отвергли все обвинения. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что никаких манипуляций со статистикой никогда не производилось. По ее словам, в среднем в России уровень летальности от COVID-19 в 7,6 раза ниже, чем среднемировой показатель.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что «российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду». «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал министр.

Роскомнадзор начал изучать публикации двух изданий о занижении данных о смертности в России. Ведомство проверяет публикации на нарушение ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней содержатся нормы, которые противодействуют распространению недостоверной информации под видом достоверных сообщений.

Также российские посольства США и Великобритании передали редакциям Financial Times и The New York Times требования опровергнуть материалы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i