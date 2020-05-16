Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России

В первоначальном варианте публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», позже издание заменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Bloomberg во второй раз поменял название статьи о смертности от коронавируса в России после того, как заголовок раскритиковали в российском Министерстве иностранных дел.

Изначально статья называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней рассматривается вопрос низкой, по сравнению с другими странами, смертности от коронавируса в России. Авторы статьи сообщают, что Россия стала единственной страной из десяти, наиболее пострадавших от пандемии, в которой уровень смертности ниже 1%. Для сравнения приводится уровень смертности в Испании, Франции и Великобритании — от 12% до 14% и в США — 6%.

Название статьи раскритиковала представитель МИД России Мария Захарова. «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке», — написала она на своей странице в Facebook.

В своем посте Мария Захарова отмечала, что в отношении России была развернута дезинформационная кампания, связанная с пандемией коронавируса. По мнению Захаровой, направление кампании задал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который обвинил Россию и Китай в распространении недостоверной информации для того, чтобы изменить миропорядок.