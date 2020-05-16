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Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России

В первоначальном варианте публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», позже издание заменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Bloomberg во второй раз поменял название статьи о смертности от коронавируса в России после того, как заголовок раскритиковали в российском Министерстве иностранных дел.

Изначально статья называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней рассматривается вопрос низкой, по сравнению с другими странами, смертности от коронавируса в России. Авторы статьи сообщают, что Россия стала единственной страной из десяти, наиболее пострадавших от пандемии, в которой уровень смертности ниже 1%. Для сравнения приводится уровень смертности в Испании, Франции и Великобритании — от 12% до 14% и в США — 6%.

Название статьи раскритиковала представитель МИД России Мария Захарова. «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке», — написала она на своей странице в Facebook.

В своем посте Мария Захарова отмечала, что в отношении России была развернута дезинформационная кампания, связанная с пандемией коронавируса. По мнению Захаровой, направление кампании задал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который обвинил Россию и Китай в распространении недостоверной информации для того, чтобы изменить миропорядок.

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19
Политика
Мария Захарова

Позже Захарова обновила свой пост и написала, что агентство Bloomberg изменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Представитель МИД предположила, что Bloomberg «осознал, что заголовок жуткий».

Однако в субботу, 16 мая, название статьи вновь подверглось изменениям — теперь материал называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Первыми о занижении в России смертности от коронавируса в начале этой недели сообщили издания Financial Times (FT) и The New York Times (NYT). По данным FT, в России могло погибнуть на 70% больше людей, чем сообщили власти. NYT привела сообщение эксперта о том, что около 80% смертей в российских регионах могли остаться незарегистрированными.

Российские власти отвергли все обвинения. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что никаких манипуляций со статистикой никогда не производилось. По ее словам, в среднем в России уровень летальности от COVID-19 в 7,6 раза ниже, чем среднемировой показатель.

Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что «российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду». «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал министр.

Роскомнадзор начал изучать публикации двух изданий о занижении данных о смертности в России. Ведомство проверяет публикации на нарушение ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней содержатся нормы, которые противодействуют распространению недостоверной информации под видом достоверных сообщений.

Также российские посольства США и Великобритании передали редакциям Financial Times и The New York Times требования опровергнуть материалы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i



 






 




 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пандемия
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