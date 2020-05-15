Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «четко задал направление» этой кампании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что в условиях пандемии Россия и Китай в распространяют дезинформацию. Таким образом страны стремятся «изменить миропорядок» и дестабилизировать ситуацию в странах НАТО и Евросоюза, отметил Столтенберг.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке», — написала Захарова в Facebook. Она отметила, что Bloomberg «осознал жуткий заголовок» и изменил его на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских», прикрепив скриншот предыдущей редакции.

Речь идет о статье Bloomberg, в которой рассматривается вопрос низкого официально подтвержденного уровня смертности от коронавируса в России. В Испании, которую Россия перегнала по количеству зараженных вирусом, зафиксировали в 13 раз больше смертельных случаев, говорится в публикации.