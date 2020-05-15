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Пандемия коронавируса ,  
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Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «четко задал направление» этой кампании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что в условиях пандемии Россия и Китай в распространяют дезинформацию. Таким образом страны стремятся «изменить миропорядок» и дестабилизировать ситуацию в странах НАТО и Евросоюза, отметил Столтенберг.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке», — написала Захарова в Facebook. Она отметила, что Bloomberg «осознал жуткий заголовок» и изменил его на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских», прикрепив скриншот предыдущей редакции.

Речь идет о статье Bloomberg, в которой рассматривается вопрос низкого официально подтвержденного уровня смертности от коронавируса в России. В Испании, которую Россия перегнала по количеству зараженных вирусом, зафиксировали в 13 раз больше смертельных случаев, говорится в публикации.

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Ранее о возможном занижении Россией статистике о смертности от COVID-19 написали Financial Times (FT) и The New York Times (NYT). Из-за этих статей в Госдуме потребовали принять меры в отношении журналистов NYT и FT вплоть до лишения аккредитаций. Захарова в ответ на это сказала, что «мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом», а лишение аккредитации — это «не наш метод».

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронаврусом заразились более 1,4 млн человек, из них более 85 тыс. погибли. В России, которая занимает второе место в мире по числу заражений, число заболевших составляет 252 тыс., из них умерли 2,3 тыс. В Испании, где зафиксировали 229 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 27,3 человек с подтвержденным COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, информационная война
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