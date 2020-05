Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

Ранее о возможном занижении Россией статистике о смертности от COVID-19 написали Financial Times (FT) и The New York Times (NYT). Из-за этих статей в Госдуме потребовали принять меры в отношении журналистов NYT и FT вплоть до лишения аккредитаций. Захарова в ответ на это сказала, что «мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом», а лишение аккредитации — это «не наш метод».

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронаврусом заразились более 1,4 млн человек, из них более 85 тыс. погибли. В России, которая занимает второе место в мире по числу заражений, число заболевших составляет 252 тыс., из них умерли 2,3 тыс. В Испании, где зафиксировали 229 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 27,3 человек с подтвержденным COVID-19.