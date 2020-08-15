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В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минске началось прощание с погибшим во время массовых протестов Александром Тарайковским. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Люди начали собираться у траурного зала на улице Ольшевского, чтобы проститься с погибшим. Они держат в руках цветы и белорусские флаги. Для семьи Тарайковского также начали сбор средств.

Александр Тарайковский погиб 10 августа в ходе протестов в центре белорусской столицы. По официальной версии правоохранительных органов, в руках у мужчины взорвалось неустановленное взрывное устройство, которое он пытался бросить в сотрудников ОМОНа. Однако родные погибшего не верят версии силовиков. Отец мужчины Валерий Тарайковский рассказал РБК, что у него есть видео, на котором его сын один идет в сторону омоновцев, раздается выстрел и он падает. «Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все», — сказал отец погибшего.

Материал дополняется
 


 

Авторы: Александр Атасунцев, Елена Чернышова
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