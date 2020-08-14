Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

Александр Лукашенко (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторами протестов в стране являются лица, находящиеся за рубежом. Слова президента приводит «Белта».

«Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы», — сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.

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