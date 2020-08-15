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Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж

Жители Минска вышли на массовую акцию в память о погибшем в ходе протестов Александре Тарайковском. По версии властей, он подорвался на взрывном устройстве, родственники в это не верят. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Александр Тарайковский погиб 10 августа во время протестов в центре Минска. По официальной версии силовиков, мужчина попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сотрудников ОМОНа, однако оно взорвалось у него в руках.
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Отец погибшего Валерий Тарайковский рассказал РБК, что о смерти сына он узнал от следователя. Тот ему сообщил, что у погибшего было взрывное устройство. Однако Тарайковский-старший в эту версию не верит. По словам мужчины, у него есть видео, которое свидетельствует об обратном.
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Люди с цветами возле ритуального зала, где идет прощание с Тарайковским

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Прощание близких с погибшим
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Участник акции памяти у стихийного мемориала на площади Притыцкого возле станции метро "Пушкинская", где погиб Тарайковский
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Возложение цветов у стихийного мемориала на площади Притыцкого
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Авторы: Алиса Копчугова, Михаил Юшков
Теги: мультимедиа
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