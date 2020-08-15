Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время протестов в центре Минска. По официальной версии силовиков, мужчина попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сотрудников ОМОНа, однако оно взорвалось у него в руках.

Отец погибшего Валерий Тарайковский рассказал РБК, что о смерти сына он узнал от следователя. Тот ему сообщил, что у погибшего было взрывное устройство. Однако Тарайковский-старший в эту версию не верит. По словам мужчины, у него есть видео, которое свидетельствует об обратном.