В Еврокомиссии оценили готовность стран ЕС ввести санкции против Минска

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Global Look Press)

Европейские министры единогласно согласились разработать дополнительные санкции по Белоруссии. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Хорошо, что министры иностранных дел единогласно согласились работать над дополнительными санкциями в отношении ответственных лиц», — написала фон дер Ляйен.

Так она прокомментировала сообщение в Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он написал, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии. «Начинается работа по введению санкций против тех, кто несет ответственность за насилие и фальсификацию», — отметил он.

Ранее Reuters сообщил, что 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Белоруссии. По словам источника агентства, Брюссель подготовит список официальных лиц республики, которые будут занесены в черный список. По словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, за введение санкций высказались большинство глав МИДов стран ЕС.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший свыше 80% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по данным ЦИК, получила чуть больше 10%. В штабе Тихановской с этим не согласились, заявив о 70–80% голосов, отданных за нее.