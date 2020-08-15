Лукашенко потребовал разобраться с забастовками на предприятиях

Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) принимают участие в забастовке (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководителям предприятий «разобраться» со своими коллективами. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что те, кто хочет бастовать, пусть бастуют, но «на заводах им делать нечего».

«Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются», — сказал Лукашенко, добавив, что на людей «давить» не надо. Однако, по его словам, «пресмыкаться» и «на коленях стоять» перед ними тоже никто не собирается. «Такой необходимости нет», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что если работники просят о встрече, «не надо отказываться». «Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», — сказал президент.