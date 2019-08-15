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В Норвегии после ЧП в Архангельской области обнаружили радиоактивный йод
Зафиксированный уровень безопасен для людей и окружающей среды, отмечает норвежский ядерный регулятор. Ведомство пока не связывает превышение со взрывом под Северодвинском
Исследовательская станция Сванховд (Фото: Anette Tjomsland / Nibio)

Исследовательская станция Сванховд, которая расположена на севере Норвегии, на границе с Мурманской областью, зафиксировала появление в воздухе радиоактивного изотопа йода. Об этом сообщает Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA).

Для анализа были отобраны образцы воздуха в период с 9 по 12 августа — после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Как сообщил регулятор, обнаруженный уровень радиоактивного вещества незначителен и не несет вреда людям или окружающей среде.

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DSA отмечает, что сейчас невозможно определить, связано ли это с ЧП в Архангельской области. Норвежские мониторинговые станции обнаруживают радиоактивный йод в воздухе примерно шесть-восемь раз в год, и источник его появления обычно не известен, говорится в сообщении. Регулятор не исключает, что йод мог попасть в атмосферу из помещений, где производятся радиоактивные фармацевтические препараты.

Взрыв на полигоне Минобороны случился 8 августа. ЧП произошло при испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали. Где именно произошел инцидент, ведомство не уточнило, По данным СМИ, речь шла о селе Нёнокса.

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Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

После происшествия в Северодвинске, расположенном в 40 км от Нёноксы, зафиксировали кратковременный скачок уровня радиации. Позднее сообщение об этом было удалено с сайта городской администрации. В Российском ядерном центре в Сарове заявили о двукратном повышении радиационного фона в Архангельской области, которое продлилось не более часа.

Скачок радиации в Северодвинске в день взрыва зафиксировал и Росгидромет. По данным метеорологов, ее уровень был повышен в 4–16 раз. В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики РАН этот показатель назвали безопасным. Эвакуация жителей Нёноксы не понадобилась, отметили в администрации Северодвинска.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Норвегия, радиация, Архангельская область
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