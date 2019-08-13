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Reuters связал взрыв под Северодвинском с испытанием сверхзвуковой ракеты
По данным источника Reuters, взрыв ракеты под Северодвинском может быть связан с созданием Россией гиперзвукового оружия. Ранее американские СМИ и эксперты предполагали, что речь идет о ракете «Буревестник» с ядерным двигателем
Вид на город ​Северодвинск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском связан с российской программой разработки гиперзвуковых ракет, которая ставит под вопрос продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, передает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам источника, в Вашингтоне пока не могут однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер.

Политика
NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время испытаний «нового специзделия», в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. После инцидента администрация Северодвинска выпустила сообщение о кратковременном повышении радиационного фона, но позже удалила его, объяснив это тем, что ситуация входит в компетенцию Минобороны.

Газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона сообщила, что взрыв произошел при испытаниях прототипа ракеты «Буревестник» c ядерной установкой. Опрошенные Reuters эксперты также заявляли, что авария может быть связана с тестами данной ракеты или ее компонентов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти выводы, посоветовал ориентироваться на информацию от российских специалистов.

Политика
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые продемонстрировали публично

Ракету «Буревестник» президент России Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, она обладает практически неограниченным радиусом действия и «непредсказуемой» траекторией полета, позволяющей обходить системы ПРО и ПВО. В феврале источник ТАСС сообщал, что испытания малогабаритной ядерной установки для ракеты прошли успешно. Сам «Буревестник» источник агентства назвал дозвуковой ракетой. Официальных данных о скорости ракеты нет.

Россия ведет разработку нескольких гиперзвуковых ракет, это:

  • противокорабельная ракета«Циркон», развертывание которой включено в госпрограмму вооружений до 2027 года;
  • авиационные комплексы «Кинжал», которые впервые продемонстрировали в начале августа;
  • комплексы «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, их серийное производство начали в июле 2018 года.
Автор: Константин Нагаев
Теги: гиперзвуковая ракета, взрыв
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