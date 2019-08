Reuters связал взрыв под Северодвинском с испытанием сверхзвуковой ракеты

По данным источника Reuters, взрыв ракеты под Северодвинском может быть связан с созданием Россией гиперзвукового оружия. Ранее американские СМИ и эксперты предполагали, что речь идет о ракете «Буревестник» с ядерным двигателем

Вид на город ​Северодвинск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском связан с российской программой разработки гиперзвуковых ракет, которая ставит под вопрос продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, передает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам источника, в Вашингтоне пока не могут однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время испытаний «нового специзделия», в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. После инцидента администрация Северодвинска выпустила сообщение о кратковременном повышении радиационного фона, но позже удалила его, объяснив это тем, что ситуация входит в компетенцию Минобороны.

Газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона сообщила, что взрыв произошел при испытаниях прототипа ракеты «Буревестник» c ядерной установкой. Опрошенные Reuters эксперты также заявляли, что авария может быть связана с тестами данной ракеты или ее компонентов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти выводы, посоветовал ориентироваться на информацию от российских специалистов.