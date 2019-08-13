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ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Netflix $440 (+41,59%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,02%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Общество ,  
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Власти и военные отказались от эвакуации жителей села под Северодвинском

Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили покинуть свои дома в среду, 14 августа, решили отменить. Об этом сообщил ТАСС начальник поселкового отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков. Ранее на военном полигоне под Нёноксом произошла авария при испытаниях ракеты.

По его словам, теперь покидать населенный пункт не требуется. «Завтра никаких мероприятий не будет. Мне отзвонился командир полигона и сказал, что отменяются всякие мероприятия, которые планировались, согласовано с Министерством обороны. Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться», — сказал Машенков.

Эту же информацию подтвердил РБК и местный житель. «Отменили мероприятие, эвакуации не будет», — сказал он.

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Ранее жители села Нёнокса в Архангельской области сообщали РБК, что 14 августа в населенном пункте планируется провести кратковременную эвакуацию жителей. Эвакуации в селе они называли регулярными, связывая их с испытаниями на военном полигоне. При этом в пресс-службе правительства Архангельской области эту информацию опровергали.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа после испытаний на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». После инцидента власти Северодвинска выпустили сообщение о повышении в населенном пункте радиационного фона, однако впоследствии оно было удалено. О скачке радиации сообщал и Росгидромет.

Как писала газета The New York Times со ссылкой на данные разведки США, взрыв произошел при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Теги: Архангельская область, Северодвинск, военный полигон, эвакуация, новости РБК
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