Власти и военные отказались от эвакуации жителей села под Северодвинском

Власти и военные отказались от эвакуации жителей села под Северодвинском

Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили покинуть свои дома в среду, 14 августа, решили отменить. Об этом сообщил ТАСС начальник поселкового отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков. Ранее на военном полигоне под Нёноксом произошла авария при испытаниях ракеты.

По его словам, теперь покидать населенный пункт не требуется. «Завтра никаких мероприятий не будет. Мне отзвонился командир полигона и сказал, что отменяются всякие мероприятия, которые планировались, согласовано с Министерством обороны. Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться», — сказал Машенков.

Эту же информацию подтвердил РБК и местный житель. «Отменили мероприятие, эвакуации не будет», — сказал он.

Ранее жители села Нёнокса в Архангельской области сообщали РБК, что 14 августа в населенном пункте планируется провести кратковременную эвакуацию жителей. Эвакуации в селе они называли регулярными, связывая их с испытаниями на военном полигоне. При этом в пресс-службе правительства Архангельской области эту информацию опровергали.