Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП

В нем говорилось о краткосрочном повышении радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Архангельской области

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Материал удален, потому что ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации. Это в их компетенции», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Северодвинска.

Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.

«В 11:50 8 августа датчики АСКРО в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался. <...> С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный», — говорилось в нем. Копия страницы сохранилась в архиве Wayback Machine.

Фото: web.archive.org

В пятницу на сайте администрации города опубликовано другое сообщение об обстановке. В нем со ссылкой на главу областного управления Роспотребнадзора Романа Бузинова говорится, что пробы воздуха, почвы и воды не выявили превышение уровня радиации (оценку проводил эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены Роспотребнадзора Алексей Громов).