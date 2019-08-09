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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП
В нем говорилось о краткосрочном повышении радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Архангельской области
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Материал удален, потому что ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации. Это в их компетенции», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Северодвинска.

Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.

«В 11:50 8 августа датчики АСКРО в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался. <...> С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный», — говорилось в нем. Копия страницы сохранилась в архиве Wayback Machine.

Фото: web.archive.org

В пятницу на сайте администрации города опубликовано другое сообщение об обстановке. В нем со ссылкой на главу областного управления Роспотребнадзора Романа Бузинова говорится, что пробы воздуха, почвы и воды не выявили превышение уровня радиации (оценку проводил эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены Роспотребнадзора Алексей Громов).

«Оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян нет», — приводятся слова Бузинова.

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СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

Первые сообщения о происшествии в воинской части под Архангельском появились днем в четверг, вскоре Минобороны сообщило, что на военном полигоне произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли двое, еще несколько человек получили ранения.

Заместитель капитана морского порта Архангельска Сергей Козуб сообщил РБК, что после взрывов военные закрыли район Двинского залива Белого моря для судоходства. По его словам, запрет на плавание был введен с 9 августа по 10 сентября. Козуб назвал это «обычной историей». Порт Архангельска остается открытым.

Авторы: Любовь Порываева, Андрей Гатинский
Теги: Северодвинск, радиация
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