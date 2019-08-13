Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Уровень радиации в Северодвинске из-за взрыва на военном полигоне 8 августа был превышен в 4–16 раз, говорят метеорологи. Власти сперва сообщили о кратковременном повышении радиационного фона, однако позже информацию удалили

Вид на Северодвинск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Уровень радиации в Северодвинске (Архангельская область) из-за взрыва на военном полигоне был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. В 14:30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

Власти Северодвинска 9 августа сообщали, что в городе зафиксировали повышение радиационного фона. Позже информацию об этом с сайта города удалили, объяснив решение тем, что делом занимается Минобороны. Глава управления Роспотребнадзора Роман Бузинов исключал угрозы для здоровья жителей. В Российском ядерном центре в Сарове (входит в состав «Росатома»), в свою очередь, сообщали о двукратном превышении радиационного фона в городе из-за инцидента на полигоне. По словам экспертов, повышение длилось не более часа.

О происшествии на полигоне в Архангельской области 8 августа сообщило Минобороны. По данным ведомства, взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса, в 40 км от Северодвинска. В результате происшествия погибли пять человек.