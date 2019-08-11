Ядерщики отчитались о радиационной обстановке на месте взрыва ракеты

Сотрудники Российского федерального ядерного центра в Сарове (входит в состав «Росатома») зафиксировали во время взрыва на полигоне в Архангельской области двукратное превышение радиационного фона. Об этом заместитель руководителя центра Александр Чернышев в эфире саровского телевидения. Запись выступления РБК предоставили в департаменте коммуникаций «Росатома».

По его словам, повышение фона длилось не более часа. «Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали», — уточнил он.

Ранее власти Северодвинска сообщали, что в городе зафиксировали повышение радиационного фона. Позже информацию об этом с сайта города удалили, объяснив РБК решение тем, что делом занимается Минобороны.

О происшествии на полигоне в Архангельской области 8 августа сообщило Минобороны. По данным ведомства, взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска. Позже стало известно о гибели пяти человек в результате происшествия.