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Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после ЧП с ракетой
При испытаниях в Архангельской области взорвался ракетный двигатель. В Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Минобороны не зафиксировало выброса радиации
Вид на город Северодвинск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Северодвинске произошло краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва на военном полигоне. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города.

«С 11:50 до 12:30 (совпадает с московским) началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный», — приводятся слова начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентина Магомедова. Он отметил, что на территориях предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений.

Общество
Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

Ранее Минобороны сообщило, что на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Радиационный фон оставался в норме, заверили в министерстве. Погибли два человека. Пострадали шесть военных и представителей предприятия-разработчика.

Минобороны не уточняет, где произошел инцидент. По данным информагентств, речь идет о поселке Нёнокса. Из открытых источников следует, что около этого села расположен ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Источник ТАСС сообщал, что пожар произошел на судне на территории воинской части под Северодвинском.

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