Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.

По его словам, сейчас на счетах жены Круглова в банке находятся средства на общую сумму €3 млн.

Он добавил, что для выяснения всех обстоятельств Белоруссия обратилась к России за правовой помощью.

РБК направил запрос в Минфин.