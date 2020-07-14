ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка не зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии. Председатель ЦИК сослалась на ошибки в поданной им декларации и участии в его кампании иностранной организации

Виктор Бабарико (Фото: viktar_babaryka / Instagram)

За что исключили Бабарико и Цепкало

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина 14 июля. Заседание ЦИК транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале «Радио Свободы». Отказано было в связи с несоответствиями в его декларации о доходах и в связи с тем, что в работе его кампании участвовала иностранная организация, сообщила она.

На заседании Ермошина зачитала письмо из Комитета государственного контроля, в котором были изложены данные об обнаруженной комитетом преступной деятельности Бабарико. По ее словам, в представленной Бабарико декларации не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от несколько фирм, находящихся под его контролем. Ермошина заявила, что Бабарико является создателем организованной преступной группировки (ОПГ) и фирм-прокладок, в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере $458 тыс.

По словам председателя ЦИК, все ее утверждения доказаны следствием и показаниями задержанных по делу Белгразпромбанка. Бабарико был задержан 18 июня, суд над ним еще не начался. Политик обвиняется в

Представитель политика на заседании указал на то, что обвинения не доказаны, а утверждения о том, что политик возглавляет офшорные компании не подтверждены выписками из реестров. Штаб Бабарико будет обжаловать решение ЦИК о не регистрации.