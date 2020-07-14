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Выборы в Белоруссии ,  
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ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка не зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии. Председатель ЦИК сослалась на ошибки в поданной им декларации и участии в его кампании иностранной организации
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: viktar_babaryka / Instagram)

За что исключили Бабарико и Цепкало

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина 14 июля. Заседание ЦИК транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале «Радио Свободы». Отказано было в связи с несоответствиями в его декларации о доходах и в связи с тем, что в работе его кампании участвовала иностранная организация, сообщила она.

На заседании Ермошина зачитала письмо из Комитета государственного контроля, в котором были изложены данные об обнаруженной комитетом преступной деятельности Бабарико. По ее словам, в представленной Бабарико декларации не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от несколько фирм, находящихся под его контролем. Ермошина заявила, что Бабарико является создателем организованной преступной группировки (ОПГ) и фирм-прокладок, в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере $458 тыс.

По словам председателя ЦИК, все ее утверждения доказаны следствием и показаниями задержанных по делу Белгразпромбанка. Бабарико был задержан 18 июня, суд над ним еще не начался. Политик обвиняется в 

Представитель политика на заседании указал на то, что обвинения не доказаны, а утверждения о том, что политик возглавляет офшорные компании не подтверждены выписками из реестров. Штаб Бабарико будет обжаловать решение ЦИК о не регистрации.

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ЦИК также официально отказала в регистрации еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало. Отказ в штабе Цепкало ожидали, так как 30 июня ЦИК забраковал десятки тысячи собранных в поддержку его выдвижения. Комиссия признала действительными только 75 тыс. из сданных оппозиционером 160 тыс. подписей.

Цепкало и Бабарико в начале кампании назывались экспертами главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко. В тройку наиболее популярных соперников эксперты включали блогера Сергея Тихановского. Он был лишен возможности вступить в борьбу в конце мая, когда был задержан. В начале июне ему были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса (организация действий, нарушающих общественный порядок, и насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел). Максимальное наказание по второй статье — заключение на срок до шести лет. Вместо него в президенты выдвинулась его жена — Светлана Тихановская.

Кроме Бабарико, документы для регистрации в Центризбирком подали шесть человек — действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Сергей Черечень. Цепкало ЦИК отказался зарегистрировать, объяснив это недостатком «достоверных» подписей в его поддержку, а Канопацкую, Дмитриева и Черечня зарегистрировал. Также до выборов допущена Тихановская.

Последним из претендентов ЦИК Белоруссии зарегистрировал Александра Лукашенко.

Материал дополняется.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Виктор Бабарико, Белоруссия, президентские выборы
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