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Минск после обысков поставил своего управляющего в банк «Газпрома»

В банке, которым управлял политический соперник Лукашенко, ввели временную администрацию. Этому предшествовало возбуждение дел о легализации преступных доходов и неуплате налогов. Контроль над банком перешел бывшему главе ЦБ
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее возглавила экс-глава финансового регулятора Надежда Ермакова, говорится в сообщении Национального банка Республики Беларусь.

В сообщении говорится, что временная администрация была введена в банке «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и для «недопущения ухудшения его финансового состояния».

Банк принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку. Его бывшим руководителем является Виктор Бабарико, который ранее сообщал о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. В интервью РБК он называл задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка по обвинениям в легализации преступных доходов и неуплате налогов рейдерским захватом со стороны государства.

РБК направил запрос в «Газпром».

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отрицала, что обыски в банке и задержания топ-менеджеров являются политическим давлением на соперника Александра Лукашенко. «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него», — заявляла она РБК.

О задержаниях в Белгазпромбанке стало известно 12 июня, ровно через месяц после того, как Бабарико покинул пост и объявил о намерении принять участие в президентских выборах в августе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расследование началось еще в 2016 году. По его словам, не политическая деятельность Бабарико послужила поводом для следственных действий, а наоборот: о выдвижении в президенты тот заявил для того, чтобы избежать преследования. «Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», — говорил Лукашенко.

Газпромбанк и «Газпром» называли действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства банка незаконными. «Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», — говорилось в их заявлении.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Белоруссия
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