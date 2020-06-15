Минск после обысков поставил своего управляющего в банк «Газпрома»

В банке, которым управлял политический соперник Лукашенко, ввели временную администрацию. Этому предшествовало возбуждение дел о легализации преступных доходов и неуплате налогов. Контроль над банком перешел бывшему главе ЦБ

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее возглавила экс-глава финансового регулятора Надежда Ермакова, говорится в сообщении Национального банка Республики Беларусь.

В сообщении говорится, что временная администрация была введена в банке «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и для «недопущения ухудшения его финансового состояния».

Банк принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку. Его бывшим руководителем является Виктор Бабарико, который ранее сообщал о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. В интервью РБК он называл задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка по обвинениям в легализации преступных доходов и неуплате налогов рейдерским захватом со стороны государства.

РБК направил запрос в «Газпром».