Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:42 Новосибирские ученые получили нейтрализующие COVID-19 антитела Общество, 11:37 Сбербанк купил 80% «Союзмультфильма» Финансы, 11:33 В «Бессмертном полку» допустили перенос шествия на осень Общество, 11:33 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 11:30 Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности Pro, 11:29 РФС огласил итоги расследования в отношении судьи Лапочкина Спорт, 11:26 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля Общество, 11:22 Панарин отреагировал на попадание в тройку финалистов «Тед Линдсэй Эворд» Спорт, 11:17 Что значит жить в легендарном здании с видом на Кремль Партнерский материал, 11:12 Как пандемия повлияет на стандарты оказания медпомощи в России Пресс-релиз, 11:10 Прокуратура проверит разлив окрашенной воды на заводе «Норникеля» Общество, 11:05 Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж Общество, 11:02  Kia начала производить в России новую модель K5 Авто, 11:02
Общество ,  
0 

Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж

ЦИК Белоруссии 14 июля отказалась регистрировать оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. После этого в Минске и других крупных городах страны прошли массовые протесты
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
В Минске сотни протестующих прошли по центральным улицам города 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
МВД Белоруссии выпустило предостережение для участников акций, заявив, что «все провокации будут пресекаться». В ведомстве заявили, что к акциям протеста призывали иностранные интернет-ресурсы
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Участники протеста в Минске прошли от центральной улицы города, проспекта Независимости, к площади Якуба Коласа. В процессе они пытались выстроиться цепью, чтобы не дать полиции возможность задерживать отдельных граждан
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Правозащитники и СМИ сообщают о жестких действиях полиции. На видеозаписи, опубликованной изданием TUT.by, видно, как ОМОН валит на землю молодого человека, после чего его начинают избивать дубинкой. К ним бросаются другие люди, которые отбивают задержанного у полиции
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Многие участники протеста были в медицинских масках
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
По данным правозащитного центра «Весна», к ночи 15 июля в Минске были задержаны более 200 человек. В других городах задержали еще несколько десятков человек
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Среди задержанных журналисты «Еврорадио», «Радио Свобода» и других СМИ 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Портал TUT.by сообщал, что в центр Минска, где проходили протесты, прибыли замглавы МВД страны Александр Барсуков, а также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Акции протеста и задержания также прошли в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Пружанах
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

В акции участвовали и велосипедисты, которые проехали колонной по проспекту Независимости

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Акции протеста продолжались в Минске до позднего вечера. Ночью часть задержанных отпустили
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Если Александр Лукашенко на них победит, для него это будет шестой срок. Страной он правит с 1994 года

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Основного конкурента Лукашенко, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико 18 июня задержали и предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов 
Теги: мультимедиа
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter