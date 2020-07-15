Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж

ЦИК Белоруссии 14 июля отказалась регистрировать оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. После этого в Минске и других крупных городах страны прошли массовые протесты

В Минске сотни протестующих прошли по центральным улицам города

МВД Белоруссии выпустило предостережение для участников акций, заявив, что «все провокации будут пресекаться». В ведомстве заявили, что к акциям протеста призывали иностранные интернет-ресурсы

Участники протеста в Минске прошли от центральной улицы города, проспекта Независимости, к площади Якуба Коласа. В процессе они пытались выстроиться цепью, чтобы не дать полиции возможность задерживать отдельных граждан

Правозащитники и СМИ сообщают о жестких действиях полиции. На видеозаписи, опубликованной изданием TUT.by, видно, как ОМОН валит на землю молодого человека, после чего его начинают избивать дубинкой. К ним бросаются другие люди, которые отбивают задержанного у полиции

Многие участники протеста были в медицинских масках

По данным правозащитного центра «Весна», к ночи 15 июля в Минске были задержаны более 200 человек. В других городах задержали еще несколько десятков человек

Среди задержанных журналисты «Еврорадио», «Радио Свобода» и других СМИ

Портал TUT.by сообщал, что в центр Минска, где проходили протесты, прибыли замглавы МВД страны Александр Барсуков, а также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба

Акции протеста и задержания также прошли в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Пружанах

В акции участвовали и велосипедисты, которые проехали колонной по проспекту Независимости

Акции протеста продолжались в Минске до позднего вечера. Ночью часть задержанных отпустили

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Если Александр Лукашенко на них победит, для него это будет шестой срок. Страной он правит с 1994 года