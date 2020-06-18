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Выборы в Белоруссии ,  
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Соперника Лукашенко задержали за «противоправную деятельность»

Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель объяснил задержание Виктора Бабарико тем, что тот был непосредственным организатором «противоправной деятельности» и пытался скрыть следы преступлений
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: vdbabariko / Facebook)

Виктор Бабарико, планирующий принять участие в президентских выборах в Белоруссии, задержан в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям. Об этом, как сообщает News.tut.by, заявил в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь-1» глава Комитета государственного контроля Иван Тертель.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности», — сказал глава КГК.

Агентство БелТА сообщило, что на брифинге журналистам показали документы, подтверждающие факты противоправной деятельности Бабарико.

«Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — цитирует БелТА Тертеля. По словам чиновника, в частности, расследуется дело о махинациях с векселями на сумму более $60 млн.

Соперника Лукашенко на выборах вызвали для дачи показаний
Политика
Виктор Бабарико

В четверг Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, планировали сдать очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата. Всего, как сообщал штаб, их удалось получить 425 тыс. подписей. Однако оба Бабарико перестали выходить на связь после того, как направились сдавать подписи, позднее стало известно, что они доставлены для дачи показаний в департамент финансовых расследований КГК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В интервью РБК Виктор Бабарико говорил, что готов к «провокационным действиям».

«Мы предприняли все действия, чтобы дойти до 9 августа, даже если я буду вне доступа. У нас есть законодательство, и оно четко определяет, кто не может быть допущен до выборов, и даже задержанный человек может быть допущен, поэтому у нас все подготовлено на тот случай, если я неожиданно пропаду. По закону только судимые люди не имеют права баллотироваться. Они должны будут постараться сделать так, чтобы до 9 августа прошел суд, но это нарушение всех процессуальных норм. Это просто невозможно», — сказал тогда Бабарико.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

До мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк и покинул свой пост после того, как объявил, что намерен принять участие в выборах президента Белоруссии.

12 июня КГК сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. Всего задержаны 15 человек. Уголовные дела возбуждены по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следственных мероприятий изъято более $4 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико
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