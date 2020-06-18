Соперника Лукашенко задержали за «противоправную деятельность»
Виктор Бабарико, планирующий принять участие в президентских выборах в Белоруссии, задержан в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям. Об этом, как сообщает News.tut.by, заявил в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь-1» глава Комитета государственного контроля Иван Тертель.
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности», — сказал глава КГК.
Агентство БелТА сообщило, что на брифинге журналистам показали документы, подтверждающие факты противоправной деятельности Бабарико.
«Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — цитирует БелТА Тертеля. По словам чиновника, в частности, расследуется дело о махинациях с векселями на сумму более $60 млн.