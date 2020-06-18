Соперника Лукашенко задержали за «противоправную деятельность»

В четверг Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, планировали сдать очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата. Всего, как сообщал штаб, их удалось получить 425 тыс. подписей. Однако оба Бабарико перестали выходить на связь после того, как направились сдавать подписи, позднее стало известно, что они доставлены для дачи показаний в департамент финансовых расследований КГК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В интервью РБК Виктор Бабарико говорил, что готов к «провокационным действиям».

«Мы предприняли все действия, чтобы дойти до 9 августа, даже если я буду вне доступа. У нас есть законодательство, и оно четко определяет, кто не может быть допущен до выборов, и даже задержанный человек может быть допущен, поэтому у нас все подготовлено на тот случай, если я неожиданно пропаду. По закону только судимые люди не имеют права баллотироваться. Они должны будут постараться сделать так, чтобы до 9 августа прошел суд, но это нарушение всех процессуальных норм. Это просто невозможно», — сказал тогда Бабарико.

До мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк и покинул свой пост после того, как объявил, что намерен принять участие в выборах президента Белоруссии.

12 июня КГК сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. Всего задержаны 15 человек. Уголовные дела возбуждены по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следственных мероприятий изъято более $4 млн.