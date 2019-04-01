Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

Ранее сообщалось, что зампредседателя правления Андрей Круглов, который курировал в газовой корпорации финансовый блок, переходит на государственную службу

Андрей Круглов (Фото: gazprom.ru)

Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов уходит из газовой корпорации на госслужбу в Минфин, где займет пост замглавы ведомства. Об этом РБК сообщил знакомый Круглова, а также бывший сотрудник «Газпрома».

Собеседник РБК в «Газпроме» уточняет, ​что место зампреда по финансам в газовой монополии, которое занимал Круглов, пока еще вакантно. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в настоящее время поехал к главе Минфина Антону Силуанову, добавил РБК бывший сотрудник компании.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства финансов.

Формально переход на должность заместителя министра — это движение по горизонтали, но все будет зависеть от того, какой именно функционал и влияние будут у Круглова в министерстве, говорит политолог Алексей Макаркин. Распределение ресурсов, например, бюджетных трансфертов в регионы, может быть очень статусной темой, объясняет эксперт.

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