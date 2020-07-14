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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В столице Белоруссии и других городах республики начались несанкционированные акции протеста против решения Центральной избирательной комиссии о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщает портал Tut.by.

Акции проходят в Бресте, Гродно, Могилеве. В последнем несколько десятков человек разогнал ОМОН, сообщает издание.

Начались задержания протестующих, точное количество задержанных неизвестно. Как сообщает издание «Наша Нива», в Минске милиционеры в штатском во время прямого эфира задержали корреспондента и оператора «Еврорадио».

По информации правозащитного центра «Весна», только в Минске задержаны 22 человека, среди них — несовершеннолетний, пятеро журналистов и рисующий комиксы блогер Анатолий Чилик. Задержанные также есть в Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Пружанах.

Кадры из Минска показали в трансляции телеканала Белсат. Во время стрима камера картинка сбилась, были слышны слова журналистки «Я иду, я иду сама», позже камера успела заснять кадры из машины. В студии телеканала сообщили, что журналистку Белсата Екатерину Андрееву задержали правоохранительные органы.

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
Политика
Александр Лукашенко

Ранее 14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборы президента страны. Помимо него регистрацию прошли еще четыре кандидата: сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. В комиссии решили, что он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, в декларации о доходах и имуществе его супруги выявили недостоверные сведения. Ранее Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и на участие в его кампании иностранной организации.

Материал дополняется.

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