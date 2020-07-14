В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В столице Белоруссии и других городах республики начались несанкционированные акции протеста против решения Центральной избирательной комиссии о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщает портал Tut.by.

Акции проходят в Бресте, Гродно, Могилеве. В последнем несколько десятков человек разогнал ОМОН, сообщает издание.

Начались задержания протестующих, точное количество задержанных неизвестно. Как сообщает издание «Наша Нива», в Минске милиционеры в штатском во время прямого эфира задержали корреспондента и оператора «Еврорадио».

По информации правозащитного центра «Весна», только в Минске задержаны 22 человека, среди них — несовершеннолетний, пятеро журналистов и рисующий комиксы блогер Анатолий Чилик. Задержанные также есть в Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Пружанах.

Кадры из Минска показали в трансляции телеканала Белсат. Во время стрима камера картинка сбилась, были слышны слова журналистки «Я иду, я иду сама», позже камера успела заснять кадры из машины. В студии телеканала сообщили, что журналистку Белсата Екатерину Андрееву задержали правоохранительные органы.