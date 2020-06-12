Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка

По делу Белгазпромбанка задержали 15 человек. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка», — сказал Лукашенко. По его словам, задержанные признались в совершении незаконных действий, поэтому их начальнику тоже придется «все рассказать». «Когда его [руководителя банка] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. <...>. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают», — сообщил Лукашенко.

Белгазпромбанк предыдущие 20 лет возглавлял 56-летний Виктор Бабарико, сейчас он баллотируется на пост президента Белоруссии и с началом предвыборной кампании ушел с должности руководителя банка. На сайте кандидата сказано, что он собрал уже около 285 тыс. подписей.

Агентство «БелПАН» сообщило, что накануне в головной офис Белгазпромбанка пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов заявил о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), по этим делам подозреваемыми проходят «представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы». Сам Бабарико не имеет процессуального статуса.