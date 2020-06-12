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Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка

По делу Белгазпромбанка задержали 15 человек. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка», — сказал Лукашенко. По его словам, задержанные признались в совершении незаконных действий, поэтому их начальнику тоже придется «все рассказать». «Когда его [руководителя банка] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. <...>. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают», — сообщил Лукашенко.

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Фото: Belarusian Telegraph Agency / Xinhua / Global Look Press

Белгазпромбанк предыдущие 20 лет возглавлял 56-летний Виктор Бабарико, сейчас он баллотируется на пост президента Белоруссии и с началом предвыборной кампании ушел с должности руководителя банка. На сайте кандидата сказано, что он собрал уже около 285 тыс. подписей.

Агентство «БелПАН» сообщило, что накануне в головной офис Белгазпромбанка пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов заявил о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), по этим делам подозреваемыми проходят «представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы». Сам Бабарико не имеет процессуального статуса.

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Лукашенко опроверг связь дела банка и предстоящих выборов, по его словам, расследование деятельности финансового учреждения велось с 2016 года. «Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне», — указал президент. Он объяснил, что зарубежные лица только в декабре 2019-го предоставили Белоруссии необходимую информацию, поэтому правоохранители активизировали ход дела.

Белорусский лидер сообщил, что Бабарико специально пошел на выборы, чтобы использовать политический статус. «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — сказал Лукашенко.

Бабарико, в свою очередь, накануне заявил о попытке помешать проведению честных выборов в Белоруссии. «Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей», — сказал финансист.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа, Лукашенко зарегистрирован в качестве одного из кандидатов.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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