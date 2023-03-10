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В РПЦ назвали выселение монахов УПЦ МП из лавры «апогеем беззакония»

Легойда: выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры — «апогей беззакония»
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Решение выселить мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры — «апогей беззакония», заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире», — написал он в телеграм-канале.

По словам Легойды, в последние годы РПЦ «подвергалась постоянно усиливающемуся давлению». «Учащались случаи захватов, поджогов и осквернений храмов, нападений на священнослужителей, звучали многочисленные угрозы», — перечислил он.

Монастырь УПЦ по заключенному в 2013 году договору пользовался частью помещений Киево-Печерской лавры. 10 марта Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» объявил, что созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества». По этой причине заповедник «предупреждает о расторжении договора с 29.03.2023».

В последние месяцы УПЦ не раз становилась объектом внимания украинских властей. Прошлой осенью СБУ провела обыски в епархиях УПЦ. В частности, в Киево-Печерской лавре сотрудники спецслужбы обнаружили «пророссийскую литературу» для пропаганды «русского мира». В январе украинское правительство внесло в Раду законопроект о запрете УПЦ МП.

Зеленский в январе утвердил санкции СНБО против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и других иерархов Украинской и Русской православных церквей.

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