Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене

Экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов останется под арестом как минимум до 6 сентября. Это решение вынес Лефортовский суд, защита намерена его обжаловать

Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Лефортовский суд принял решение об аресте экс-журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в госизмене. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Назначить Сафронову арест на срок два месяца суд просили следователи. Суд отправил его под арест до 6 сентября.

Видео: Пресс-служба Лефортовского суда

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Защита просила продлить срок задержания Сафронова на три дня, чтобы собрать дополнительные документы, суд в этом отказал, следует из постановления.