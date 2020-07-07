Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене

Заседание суда об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе следствия, сами материалы дела не засекречены. «Рассмотренный 7 июля материал не содержал гриф секретности; слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства», — сообщили в пресс-службе суда.
Адвокат Сафронова Олег Елисеев сообщил, что защита будет обжаловать решение суда.
Ивана Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта», с мая 2020 года он работает помощником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Утром 7 июля Сафронова задержали сотрудники ФСБ, в его квартире провели обыск. Спецслужба подозревает его в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал одной из спецслужб стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляли гостайну.
Сафронова уже допрашивали в ФСБ в период работы журналистом. Тогда поводом стала его публикация о продаже российских истребителей Су-35 в Египет, опубликованная в марте 2019 года.
Во время допроса свою вину Сафронов не признал. В «Роскосмосе» заявили, что задержание мужчины не связано с его работой в корпорации.