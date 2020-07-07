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Дело Ивана Сафронова ,  
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Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене

Экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов останется под арестом как минимум до 6 сентября. Это решение вынес Лефортовский суд, защита намерена его обжаловать
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Лефортовский суд принял решение об аресте экс-журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в госизмене. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Назначить Сафронову арест на срок два месяца суд просили следователи. Суд отправил его под арест до 6 сентября.

Видео: Пресс-служба Лефортовского суда
Видео: Пресс-служба Лефортовского суда
Видео

Защита просила продлить срок задержания Сафронова на три дня, чтобы собрать дополнительные документы, суд в этом отказал, следует из постановления.

Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова
Общество

Заседание суда об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе следствия, сами материалы дела не засекречены. «Рассмотренный 7 июля материал не содержал гриф секретности; слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства», — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Сафронова Олег Елисеев сообщил, что защита будет обжаловать решение суда.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов

Ивана Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта», с мая 2020 года он работает помощником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Утром 7 июля Сафронова задержали сотрудники ФСБ, в его квартире провели обыск. Спецслужба подозревает его в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал одной из спецслужб стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляли гостайну.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сафронова уже допрашивали в ФСБ в период работы журналистом. Тогда поводом стала его публикация о продаже российских истребителей Су-35 в Египет, опубликованная в марте 2019 года.

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов

Во время допроса свою вину Сафронов не признал. В «Роскосмосе» заявили, что задержание мужчины не связано с его работой в корпорации.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Иван Сафронов, арест
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