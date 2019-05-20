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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Журналисты отдела политики «Коммерсанта» покинули издание
Из отдела политики издания ушли более десяти журналистов, в том числе замглавреда Глеб Черкасов. Ранее об уходе сообщили Иван Сафронов и Максим Иванов, причина — статья о возможной отставке Валентины Матвиенко
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Издательский дом «Коммерсантъ» покидают специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель заведующего отделом политики Максим Иванов. Оба написали об этом в своем Facebook.

Вместе с журналистами издательский дом покинет заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, который курирует политический блок в редакции, сообщил РБК источник, близкий к медиаменеджеру. После публикации РБК Черкасов подтвердил в своем Facebook, что уходит. Он также сообщил об уходе из отдела политики еще десяти человек.

По словам Черкасова, издательский дом также покидают Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская. «Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время», — написал он.

Иванов в качестве причины увольнения называет статью о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с президентом Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки «крайне велика».

Пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.

Сафронов пишет, что его последний рабочий день — понедельник, 20 мая. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек», — пояснил журналист.

РБК направил запрос в USM Holdings, владеющую ИД «Коммерсантъ», — там от комментариев отказались. РБК также запросил комментарий главного редактора  «Коммерсанта» Владимира Желонкина.

Авторы: Андрей Гатинский, Ирина Парфентьева
Теги: «Коммерсантъ»
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