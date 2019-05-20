Журналисты отдела политики «Коммерсанта» покинули издание

Издательский дом «Коммерсантъ» покидают специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель заведующего отделом политики Максим Иванов. Оба написали об этом в своем Facebook.
Вместе с журналистами издательский дом покинет заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, который курирует политический блок в редакции, сообщил РБК источник, близкий к медиаменеджеру. После публикации РБК Черкасов подтвердил в своем Facebook, что уходит. Он также сообщил об уходе из отдела политики еще десяти человек.
По словам Черкасова, издательский дом также покидают Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская. «Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время», — написал он.
Иванов в качестве причины увольнения называет статью о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с президентом Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки «крайне велика».
Пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.