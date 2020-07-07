Рогозин исключил доступ Сафронова к закрытой информации «Роскосмоса»

Глава госкорпорации отметил также высокий профессионализм своего задержанного советника

Иван Сафронов (справа) (Фото: ФСБ РФ)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова, которого ФСБ заподозрила в госизмене. По словам Рогозина, Сафронов не имел доступа к секретной информации.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел», — цитирует Рогозина ТАСС.

Он отметил, что знал Сафронова как журналиста в течение нескольких лет. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — отметил Рогозин.

Ранее в пресс-службе госкорпорации РБК сообщили, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК (государственная измена). «На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в госкорпорации «Роскосмос», — говорилось в сообщении корпорации.