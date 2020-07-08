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Дело Ивана Сафронова ,  
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Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал основанными на эмоциях требования СМИ сделать процесс по делу Ивана Сафронова максимально прозрачным
Иван Сафронов (слева)
Иван Сафронов (слева) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ориентироваться на мнения «отдельных журналистов» при определении того, в каком режиме должен проходить судебный процесс по делу бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, было бы неверным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — сказал Песков.

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Накануне, 7 июля, Сафронов был задержан ФСБ, и в тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. Сафронова подозревают в совершении государственной измены в форме сотрудничества со спецслужбой одной из стран НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — сообщила ФСБ.

После задержания Сафронова ряд СМИ потребовал проведения разбирательства по его делу в максимально прозрачном для общества режиме, так как это дело свидетельствует об усилении давления на журналистов.

«Уголовное преследование журналистов началось не сегодня. Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой. Мы настаиваем на максимально прозрачном для общества разбирательстве в отношении Ивана Сафронова», — говорится в заявлении РБК.

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С близкими по смыслу заявлениями выступили также редакции «Коммерсанта», «Ведомостей», Meduza, The Bell и русской редакции Forbes. В частности, в заявлении «Коммерсанта» говорится, что «с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, — будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации».

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти материалы журналистские в основном, основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой реальной информации о результатах работы контрразведки. Нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб, решение будет приниматься в суде», — заявил в ответ Песков.

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Он также призвал не путать резонанс в СМИ с «общественным резонансом», отметив, что речь идет лишь о публикации нескольких десятков мнений. При этом Песков усомнился в профессиональности некоторых из них.

«До начала суда писать о несостоятельности, не обладая какой-либо информацией, как минимум не имеет ничего общего с профессионализмом. Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес, эти обвинения доступны суду, и суд будет их рассматривать», — добавил Песков.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Иван Сафронов, Дмитрий Песков
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