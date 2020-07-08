Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал основанными на эмоциях требования СМИ сделать процесс по делу Ивана Сафронова максимально прозрачным

Иван Сафронов (слева) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ориентироваться на мнения «отдельных журналистов» при определении того, в каком режиме должен проходить судебный процесс по делу бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, было бы неверным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — сказал Песков.

Накануне, 7 июля, Сафронов был задержан ФСБ, и в тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. Сафронова подозревают в совершении государственной измены в форме сотрудничества со спецслужбой одной из стран НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — сообщила ФСБ.

После задержания Сафронова ряд СМИ потребовал проведения разбирательства по его делу в максимально прозрачном для общества режиме, так как это дело свидетельствует об усилении давления на журналистов.