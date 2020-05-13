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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

По словам министра Михаила Мурашко, за время самоизоляции в стране увеличилась смертность от алкоголя. Он напомнил об инициативе поднять возраст для продажи этой продукции и предложил реализовать ее, «если депутаты готовы»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, в России стали больше умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мурашко напомнил, что в стране уже обсуждалась инициатива о том, чтобы поднять возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года. «Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определенной степени», — отметил он.

Мурашко сообщил о росте потребления в России алкоголя во время эпидемии
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По его словам, «путь к сокращению смертности, заболеваемости — именно путь сокращения потребления алкоголя». «И я думаю, что депутаты это обсуждали, об этом говорили, и, если готовы к реализации, почему нет», — объявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минздрава также привел статистику, согласно которой соотношение уровня смертности между мужчинами и женщинами начинает меняться после того, как им исполнится 18 лет. По словам Мурашко, после достижения совершеннолетия, «когда более свободная жизнь наступает», показатель смертности среди мужчин увеличивается.

В период самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2–3%, сообщил ранее министр. Совместное исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence показало, что на время введенных из-за пандемии ограничений от покупки алкогольных напитков отказались 45% участников опроса. О готовности россиян сократить расходы на алкоголь также следовало из совместного исследования BCG и холдинга «Ромир».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Власти нескольких регионов, после того как президент ввел в стране нерабочие дни, решили ограничить продажу алкогольных напитков. В их числе — Якутия, Карелия, Башкирия и другие. Минпромторг рекомендовал им не менять порядок продажи алкоголя, так как это может привести к росту доли нелегальной продукции и социальной напряженности.

Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года, Минздрав представил в марте 2019 года. Минфин и Минэкономразвития выступили против, посчитав, что инициатива приведет к росту рынка нелегального алкоголя. Минфин также отметил, что граждане могут в полном объеме осуществлять свои права с 18 лет, так как достигли физической и психологической зрелости.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, алкоголь, самоизоляция
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