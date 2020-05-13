Минздрав предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

По словам министра Михаила Мурашко, за время самоизоляции в стране увеличилась смертность от алкоголя. Он напомнил об инициативе поднять возраст для продажи этой продукции и предложил реализовать ее, «если депутаты готовы»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, в России стали больше умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мурашко напомнил, что в стране уже обсуждалась инициатива о том, чтобы поднять возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года. «Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определенной степени», — отметил он.

По его словам, «путь к сокращению смертности, заболеваемости — именно путь сокращения потребления алкоголя». «И я думаю, что депутаты это обсуждали, об этом говорили, и, если готовы к реализации, почему нет», — объявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минздрава также привел статистику, согласно которой соотношение уровня смертности между мужчинами и женщинами начинает меняться после того, как им исполнится 18 лет. По словам Мурашко, после достижения совершеннолетия, «когда более свободная жизнь наступает», показатель смертности среди мужчин увеличивается.