Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года, потребует затрат на модернизацию кассовых аппаратов, вызовет дополнительные трудности у магазинов и может привести к росту теневого рынка, считают в Минэкономразвития

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

В случае запрета, усложнится работа магазинов — без специального программного обеспечения, позволяющего «считать» крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку и сопоставлять данные с возрастом покупателя, заявили в Минэке. «Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести, с одной стороны,к росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», — сказано в отзыве на законопроект.

По оценке российского подразделения Auchan Retail, затраты компании на обеспечение кассовых аппаратов необходимым ПО составят более 4 млн руб. (для 100 магазинов), а установка программ и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

Кроме того, у Минэкономразвития появились вопросы к уровню содержаения этилового спирта, который Минздрав установил как пограничный. «Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребление пунша крепостью 20%», — говорится в документе.