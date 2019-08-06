Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».
В случае запрета, усложнится работа магазинов — без специального программного обеспечения, позволяющего «считать» крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку и сопоставлять данные с возрастом покупателя, заявили в Минэке. «Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести, с одной стороны,к росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», — сказано в отзыве на законопроект.
По оценке российского подразделения Auchan Retail, затраты компании на обеспечение кассовых аппаратов необходимым ПО составят более 4 млн руб. (для 100 магазинов), а установка программ и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.
Кроме того, у Минэкономразвития появились вопросы к уровню содержаения этилового спирта, который Минздрав установил как пограничный. «Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребление пунша крепостью 20%», — говорится в документе.