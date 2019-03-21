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Политика ,  
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Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
Замглавы Минздрава Олег Салагай подчеркнул, что инициативу активно поддерживает население страны. Согласно опросу социологов, введение запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали 78% респондентов
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Минздрав завершил разработку законопроекта по увеличению возраста, с которого россиянам можно будет покупать крепкий алкоголь. Пакет документов поправок к действующему закону размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему закону в России запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним. С 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность, любой гражданин в​праве купить любые алкогольные напитки.

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Теперь Минздрав предлагает запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года». За продавцом по-прежнему остается право потребовать у покупателя паспорт или другой документ, который позволит установить возраст.

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Такие ограничения действуют в Казахстане, США, Египте, Индонезии. В Финляндии, Норвегии и Швеции разрешенный возраст продажи крепкого алкоголя — 20 лет.

Разработку документа по антиалкогольной политике Минздрав вел с конца прошлого года в рамках федерального проекта, включенного в нацпроект «Демография». Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года.

«Эта инициатива является одной из самых поддерживаемых населением, — заявил заместитель министра Олег Салагай на общественных слушаниях, передает корреспондент РБК. — Около 70% населения поддерживают этот проект».

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Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя

Согласно результатам ноябрьского опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), идею повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года поддержали 78% россиян. Респонденты указывали на снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма и пьянства (54%), на болезни (46%), семейные конфликты (44%).

Авторы: Анна Трунина, Полина Звездина
Теги: Минздрав, продажа алкоголя, Вероника Скворцова, здравоохранение, алкоголь
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