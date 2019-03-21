Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав завершил разработку законопроекта по увеличению возраста, с которого россиянам можно будет покупать крепкий алкоголь. Пакет документов поправок к действующему закону размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно действующему закону в России запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним. С 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность, любой гражданин вправе купить любые алкогольные напитки.
Теперь Минздрав предлагает запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года». За продавцом по-прежнему остается право потребовать у покупателя паспорт или другой документ, который позволит установить возраст.
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Такие ограничения действуют в Казахстане, США, Египте, Индонезии. В Финляндии, Норвегии и Швеции разрешенный возраст продажи крепкого алкоголя — 20 лет.