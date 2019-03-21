Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

Замглавы Минздрава Олег Салагай подчеркнул, что инициативу активно поддерживает население страны. Согласно опросу социологов, введение запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали 78% респондентов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Минздрав завершил разработку законопроекта по увеличению возраста, с которого россиянам можно будет покупать крепкий алкоголь. Пакет документов поправок к действующему закону размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему закону в России запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним. С 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность, любой гражданин в​праве купить любые алкогольные напитки.

Теперь Минздрав предлагает запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года». За продавцом по-прежнему остается право потребовать у покупателя паспорт или другой документ, который позволит установить возраст.

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Такие ограничения действуют в Казахстане, США, Египте, Индонезии. В Финляндии, Норвегии и Швеции разрешенный возраст продажи крепкого алкоголя — 20 лет.