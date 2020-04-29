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Пандемия коронавируса ,  
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Об отказе от покупки алкоголя в период самоизоляции заявили 45% россиян

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Россияне стали меньше покупать алкогольные напитки в период действия ограничений из-за коронавируса, следует из совместного исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence (OMI).

Об отказе от покупки алкоголя сообщили 45% респондентов, еще 38% сообщили, что реже стали покупать сладости. Еще 35% заявили о том, что меньше покупают колбасные изделия.

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В Роскачестве отметили, что больше всего от подобных продуктов отказываются люди в возрасте 55 лет и старше. Согласно исследованию, среди них 67% перестали покупать алкоголь и 56% — сладкое.

Кроме того, жители Южного федерального округа больше других россиян отказываются от рыбы (39%) и сыра (32%). Однако граждане, живущие на Северном Кавказе, меньше остальных отказываются от свежих овощей (6%).

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Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

По данным исследования, за последний месяц у 35% опрошенных выросли расходы на продукты питания, а у 27% они не изменились. Помимо этого 25% респондентов ответили, что стали экономить и покупать только необходимое, в связи с чем сократились расходы.

Опрос также показал, что в 57% случаев россияне выбирают те же товары, что и до ситуации с коронавирусом, а 27% при выборе обращают внимание исключительно на цену.

Опрос проходил 21 и 22 апреля, в нем приняли участие 1036 человек.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней с учетом майских праздников продолжится до 11 мая включительно. Режим самоизоляции в Москве на этот же срок продлил мэр столицы Сергей Собянин.

Теги: алкоголь, самоизоляция, коронавирус, ограничения
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