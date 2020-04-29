Об отказе от покупки алкоголя в период самоизоляции заявили 45% россиян

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Россияне стали меньше покупать алкогольные напитки в период действия ограничений из-за коронавируса, следует из совместного исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence (OMI).

Об отказе от покупки алкоголя сообщили 45% респондентов, еще 38% сообщили, что реже стали покупать сладости. Еще 35% заявили о том, что меньше покупают колбасные изделия.

В Роскачестве отметили, что больше всего от подобных продуктов отказываются люди в возрасте 55 лет и старше. Согласно исследованию, среди них 67% перестали покупать алкоголь и 56% — сладкое.

Кроме того, жители Южного федерального округа больше других россиян отказываются от рыбы (39%) и сыра (32%). Однако граждане, живущие на Северном Кавказе, меньше остальных отказываются от свежих овощей (6%).