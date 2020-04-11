В Башкирии снимут новые ограничения на продажу алкоголя

В Башкирии с 13 апреля снимут ограничение на продажу алкоголя в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

Ограничения действуют в республике с 1 апреля, когда глава региона запретил продавать алкоголь с 18:00 до 10:00 по местному времени. Указ должен был действовать до отмены режима повышенной готовности в связи с инфекцией.

Таким образом, с понедельника спиртное можно будет продавать в регионе с 10:00 до 22:00, пишет «Башинформ».

В Башкирии ввели режим самоизоляции с 31 марта, а 6 апреля продлили его на неделю. Гражданам можно покидать дома, только когда нужна экстренная медпомощь, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, выгулять домашних животных, вынести мусор. Чтобы иметь право добираться до работы, жители должны работать в службах жизнеобеспечения, правоохранительных органах и органах власти.