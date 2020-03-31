Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

В магазинах Карелии алкогольные напитки с 1 апреля можно продавать только с 10:00 до 14:00.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 введен режим всеобщей самоизоляции населения, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. В соответствии с документом, с 1 апреля жителям Карелии предписано не покидать мест проживания иначе как с целью:

обращения за экстренной медицинской помощью;

выхода на работу (если та не приостановлена);

похода в ближайший магазин;

посещения нуждающихся в уходе инвалидов и пожилых людей;

выгула домашних животных;

выноса мусора.

При этом каждый вышедший на улицу должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место проживания.

Тем же распоряжением Парфенчиков ограничил время продажи в магазинах Карелии алкогольных напитков, теперь их можно продавать только с 10:00 до 14:00.