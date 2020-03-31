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Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

В магазинах Карелии алкогольные напитки с 1 апреля можно продавать только с 10:00 до 14:00.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 введен режим всеобщей самоизоляции населения, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. В соответствии с документом, с 1 апреля жителям Карелии предписано не покидать мест проживания иначе как с целью:

  • обращения за экстренной медицинской помощью;
  • выхода на работу (если та не приостановлена);
  • похода в ближайший магазин;
  • посещения нуждающихся в уходе инвалидов и пожилых людей;
  • выгула домашних животных;
  • выноса мусора.

При этом каждый вышедший на улицу должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место проживания.

Тем же распоряжением Парфенчиков ограничил время продажи в магазинах Карелии алкогольных напитков, теперь их можно продавать только с 10:00 до 14:00.

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Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя. Ранее власти Якутии запретили до 6 апреля продажу спиртных напитков в двух районах республики, а также городе Жатай и столице региона Якутске. 31 марта продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво, запретили на период действия чрезвычайного положения в стране власти Грузии.

27 марта Парфенчиков подписал распоряжение о полной остановке движения на территории Карелии общественного транспорта (кроме такси). Столь жесткую меру губернатор объяснил высоким риском распространения COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
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