Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
В Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 введен режим всеобщей самоизоляции населения, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. В соответствии с документом, с 1 апреля жителям Карелии предписано не покидать мест проживания иначе как с целью:
- обращения за экстренной медицинской помощью;
- выхода на работу (если та не приостановлена);
- похода в ближайший магазин;
- посещения нуждающихся в уходе инвалидов и пожилых людей;
- выгула домашних животных;
- выноса мусора.
При этом каждый вышедший на улицу должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место проживания.
Тем же распоряжением Парфенчиков ограничил время продажи в магазинах Карелии алкогольных напитков, теперь их можно продавать только с 10:00 до 14:00.