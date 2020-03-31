В Якутии запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В городах Якутске и Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии власти республики запретили продажу алкоголя до 6 апреля, сообщается в указе главы Республики Саха (Якутия).

Такие изменения внесли в указ о введении режима повышенной готовности в Якутии и мерах по противодействию распространению нового коронавируса, принятый 18 марта. С вечера 31 марта в республике введут режим самоизоляции.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в случае роста общественных правонарушений, домашнего насилия и количества пожаров власти введут сухой закон на территории региона. При этом он добавил, что пока не видит в этом необходимости, сообщало «РИА Новости».

Так Хабиров отреагировал на сообщения о повышенном спросе на алкоголь во время объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей недели, о котором ему доложила на совещании правительства республики министр семьи Башкирии Ленара Иванова.