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В Якутии запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В городах Якутске и Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии власти республики запретили продажу алкоголя до 6 апреля, сообщается в указе главы Республики Саха (Якутия).

Такие изменения внесли в указ о введении режима повышенной готовности в Якутии и мерах по противодействию распространению нового коронавируса, принятый 18 марта. С вечера 31 марта в республике введут режим самоизоляции.

Правительство России попросили ограничить продажу алкоголя из-за COVID-19
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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в случае роста общественных правонарушений, домашнего насилия и количества пожаров власти введут сухой закон на территории региона. При этом он добавил, что пока не видит в этом необходимости, сообщало «РИА Новости».

Так Хабиров отреагировал на сообщения о повышенном спросе на алкоголь во время объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей недели, о котором ему доложила на совещании правительства республики министр семьи Башкирии Ленара Иванова.

В Башкирии режим самоизоляции вступает в силу 31 марта в 20:00 по местному времени (18:00 мск), сообщил Хабиров в Facebook. Все жители региона, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в правительство России письмо с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков из-за коронавируса. По его словам, речь не идет о полном запрете, вместо этого следует определить норму продажи алкоголя в одни руки.

Теги: алкоголь, Якутия, коронавирус
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