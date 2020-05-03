Мурашко сообщил о росте потребления в России алкоголя во время эпидемии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Потребление алкогольных напитков в России выросло на 2–3% за время самоизоляции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Мурашко отметил, что в ситуации распространения коронавируса алкоголь — «не помощник точно». Его употребление ослабляет иммунитет, а у людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, спиртные напитки могут вызвать обострение хронических заболеваний, пояснил министр.

«Не нужно думать, что даже какие-то там 30–50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — сказал Мурашко, указав, что употребление спиртного «категорически неприемлемо» в ситуации эпидемии.

Ранее об опасности употребления алкоголя в период распространения коронавирусной инфекции предупредил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, алкогольные напитки оказывают негативное влияние на защитную функцию организма, в результате чего инфекция «садится гораздо легче».