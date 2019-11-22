Минфин встал на защиту права покупать алкоголь с 18 лет

Минфин встал на защиту права покупать алкоголь с 18 лет

Министерство финансов выступило против законопроекта Минздрава о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Минфине, граждане могут в полном объеме осуществлять свои права с 18 лет, так как достигли физической и психологической зрелости. Это касается и решений об употреблении алкоголя.

Таким образом министерство окончательно сформировало свою позицию по инициативе Минздрава, выступив за соблюдение конституционыъх прав россиян.

Ранее в Минфине уже заявляли, что выступают против законопроекта. Тогда в ведомстве пояснили, что запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года, не даст желаемого эффекта, а приведет к росту рынка нелегального алкоголя.

Критически к инициативе отнеслись и в Минэкономразвитии. По мнению специалистов ведомства, это потребует переоснащение магазинов и модернизацию кассовых аппаратов, ухудшению качества обслуживания клиентов и в конечном итоге росту теневого рынка алкоголя.