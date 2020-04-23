Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
«Шоколадница» допустила сценарий с закрытием половины кафе из-за кризиса Бизнес, 00:35 Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Финансы, 00:01 Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде Бизнес, 00:01 Пандемия и кризис вынудили россиян вспомнить об экономии Pro, 00:01 Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram Политика, 22 апр, 23:59 В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом Общество, 22 апр, 23:25 Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций Общество, 22 апр, 23:07 Путин уволил заместителя Бастрыкина Политика, 22 апр, 23:04 Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории Общество, 22 апр, 22:37 Президент клуба НХЛ назвал дату возобновления сезона Спорт, 22 апр, 22:32 В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн Общество, 22 апр, 22:30 СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека Политика, 22 апр, 22:19 Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5% Общество, 22 апр, 22:05 Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России Политика, 22 апр, 21:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

Пандемия коронавируса, самоизоляция и экономический кризис заставляют потребителей пересмотреть свои привычки. Россияне готовы в ближайшие полгода снизить свои расходы в подавляющем большинстве товарных категорий
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Более двух третей россиян прогнозируют наступление рецессии в стране и почти столько же считают, что «худшее еще впереди», свидетельствуют результаты исследования BCG (ранее была известна как Boston Consulting Group) и отечественного холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК. В Москве 44% респондентов чувствуют свою финансовую незащищенность, в регионах этот показатель достигает уже уже 47%.

Как проводилось исследование

Первый срез исследования потребительских настроений «Российские потребители — новая реальность» специалисты BCG и «Ромира» провели в первой половине апреля 2020 года. Исследователей прежде всего интересовало отношение россиян к текущим и прогнозируемым тратам в ближайшие шесть месяцев.

В ходе исследования были опрошены 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием в Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях.

Аналогичные исследования BCG проводит по всему миру, что позволяет сравнивать настроения и ожидания жителей разных стран.

Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи. Наиболее пострадавшими окажется сфера развлечений и досуга. Россияне в текущий момент и в ближайшие шесть месяцев, даже при условии снятия ограничительных мер, будут сокращать расходы на досуг и отдых, рестораны, кинотеатры, спа-салоны и т.п.

38% респондентов заявили, что снизят расходы на алкоголь, 32% — на косметику, макияж и парфюмерию, 21% — на одежду. Кроме того, 31% опрошенных собираются меньше тратить денег на стационарную электронику и бытовую технику, 29% — на мобильные устройства, а 26% — на мебель и интерьер.

В первой пятерке категорий, где россияне, наоборот, рассчитывают увеличить свои расходы, фигурируют коммунальные услуги, домашний интернет, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты.

От каких еще товаров и услуг планируют отказаться россияне, чем отличаются их россиян от настроения жителей других стран, что думают ретейлеры о восстановлении спроса после отмены всеобщей самоизоляции, — читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Анна Левинская
Теги: потребление, BCG, «Ромир», траты
Материалы по теме
Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям
Экономика
Больше четверти россиян закупили товары впрок на фоне эпидемии
Финансы
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter