Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде
Более двух третей россиян прогнозируют наступление рецессии в стране и почти столько же считают, что «худшее еще впереди», свидетельствуют результаты исследования BCG (ранее была известна как Boston Consulting Group) и отечественного холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК. В Москве 44% респондентов чувствуют свою финансовую незащищенность, в регионах этот показатель достигает уже уже 47%.
Как проводилось исследование
Первый срез исследования потребительских настроений «Российские потребители — новая реальность» специалисты BCG и «Ромира» провели в первой половине апреля 2020 года. Исследователей прежде всего интересовало отношение россиян к текущим и прогнозируемым тратам в ближайшие шесть месяцев.
В ходе исследования были опрошены 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием в Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях.
Аналогичные исследования BCG проводит по всему миру, что позволяет сравнивать настроения и ожидания жителей разных стран.
Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи. Наиболее пострадавшими окажется сфера развлечений и досуга. Россияне в текущий момент и в ближайшие шесть месяцев, даже при условии снятия ограничительных мер, будут сокращать расходы на досуг и отдых, рестораны, кинотеатры, спа-салоны и т.п.