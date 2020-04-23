Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

Пандемия коронавируса, самоизоляция и экономический кризис заставляют потребителей пересмотреть свои привычки. Россияне готовы в ближайшие полгода снизить свои расходы в подавляющем большинстве товарных категорий

Более двух третей россиян прогнозируют наступление рецессии в стране и почти столько же считают, что «худшее еще впереди», свидетельствуют результаты исследования BCG (ранее была известна как Boston Consulting Group) и отечественного холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК. В Москве 44% респондентов чувствуют свою финансовую незащищенность, в регионах этот показатель достигает уже уже 47%.

Как проводилось исследование

Первый срез исследования потребительских настроений «Российские потребители — новая реальность» специалисты BCG и «Ромира» провели в первой половине апреля 2020 года. Исследователей прежде всего интересовало отношение россиян к текущим и прогнозируемым тратам в ближайшие шесть месяцев.

В ходе исследования были опрошены 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием в Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях.

Аналогичные исследования BCG проводит по всему миру, что позволяет сравнивать настроения и ожидания жителей разных стран.