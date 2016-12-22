Пранкеры дозвонились Кокорину после серии нападений с его участием

Пранкер Вован заявил, что ему удалось разыграть Александра Кокорина и президента «Зенита» Сергея Фурсенко, представившись бывшим министром спорта Виталием Мутко

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) (Фото: Александр Полегенько / РИА Новости)

Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, дозвонился футболисту «Зенита» Александру Кокорину после серии нападений с его участием, представившись экс-министром спорта Виталием Мутко. Запись разговора с Кокориным опубликована на канале пранкера на YouTube.

Для розыгрыша футболиста пранкер использовал заранее нарезанные фразы Виталия Мутко. Отвечая на вопрос «Ну что?», заданный как будто от имени экс-министра, Кокорин ответил. «Да ничего. Сижу ровно».

Кроме того, вырезанные из прошлых розыгрышей пранкеров фразы Мутко были использованы для «разговора» с президентом клуба «Зенит» Сергея Фурсенко.

Фурсенко в разговоре с пранкерами называл Кокорина разочарованием. «Не могу передать, какая грусть и ужас», — сказал он. «Просто ****, понимаете? Просто ****. Столько души в них вложено, я имею в виду Кокорина... Просто уроды, уроды самые настоящие», — продолжил президент клуба. «Сколько мы вложили в этот футбол, ***, и все ********** (испортили. — РБК)... Обидно просто до слез», — добавил он.

По словам Фурсенко, сам он сначала отказывался верить в произошедшее («Мне когда Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло»), а футболисты рассчитывали, что руководство клубов им поможет разрешить ситуацию. «Они-то думали, что мы их отмажем, но как можно отмазывать за такие вещи?» — возмутился Фурсенко.

Отвечая на вопрос, что делать с футболистами, президент клуба сказал, что решать этот вопрос должны правоохранительные органы. «Что делать с ним? Пускай правосудие решит... Ну, а что мы можем сделать», — сказал он.

Вечером 8 октября МВД возбудило уголовное дело по факту нанесения в одном из кафе побоев директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Среди участников драки были футболист «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев. Адвокат потерпевших сообщил о том, что его клиенты опознали в нападавших футболистов.

Расследованием дела займется Главное управление МВД по Москве.

Кроме того, футболистов подозревают в том, что незадолго до стычки с чиновниками в московском кафе они в компании других людей напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Водителя после нападения госпитализировали.

Видеозаписи обоих инцидентов были опубликованы в сети интернет, дело получило широкий общественный резонанс. Футбольные клубы — «Краснодар» и «Зенит» — участие футболистов в инцидентах осудили. В «Зените» поведение Кокорина назвали «отвратительным», а в «Краснодаре» заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с Павлом Мамаевым, в том числе будут добиваться этого с помощью Российского футбольного союза.