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«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым
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«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым
Общество, 12:10
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«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым
Футбольный клуб заявил о намерении разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за участия в драке. Сейчас «Краснодар» изучает возможные варианты расторжения контракта
Павел Мамаев (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба футбольного клуба «Краснодар», указывается, что его руководство изучает возможности разрыва контракта с игроком. «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении.

Пока контракт остается в силе, руководство «Краснодара» пообещало применить все возможные санкции в отношении Мамаева. «Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео: 112 / Telegram

В клубе назвали возмутительным и неоправданным случившееся с Мамаевым в Москве. При этом в «Краснодаре» указали, что впервые сталкиваются с ситуацией, когда фигурантом уголовного дела является игрок команды.

Накануне ГУ МВД по Москве завело уголовное дело в связи с избиением директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Стало известно, что в компании, которая напала на этих людей, были Мамаев, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

Утром 9 октября стало известно, что еще до инцидента с Паком компания, в которой были футболисты, напала на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, ему сломали нос. Помимо этого, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
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Как сообщил агентству ТАСС адвокат Геннадий Удунян, потерпевшие опознали в нападавших Кокорина и Мамаева. По его словам, сейчас его подзащитные просят правоохранительные органы переквалифицировать статью с «побоев» на «хулиганство по мотивам расовой ненависти». Объясняется это тем, что нападавшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывали Паку оскорбления по национальному признаку, а уже потом стали его бить.

Руководство «Зенита» осудило поведение Кокорина и выразило надежду на то, что правоохранительные органы проведут расследование инцидента в Москве.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: «Краснодар» , Павел Мамаев , Александр Кокорин
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