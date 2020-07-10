Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу

Она добавила, что вместо 14-дневного карантина для въезжающих будет введено тестирование на COVID-19. Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прибытия.
Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа.
В четверг РБК сообщил, что заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Росавиацию и Минтранс письмо, в котором предложил возобновить перелеты между Россией и девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. В тот же день вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что у него информации о таком предложений нет, подтвердить или опровергнуть он это не может.
Сейчас российские авиакомпании продолжают выполнять полеты за границу на основе специальных разрешений — в эту категорию попадают, в частности, рейсы для вывоза на родину россиян, оказавшихся после закрытия границ в других странах, а также грузовые рейсы, которые осуществляются обычными пассажирскими лайнерами. Однако воспользоваться таким рейсом, чтобы прилететь в Россию или отправиться из нее в другую страну, непросто, так как в том же марте власти России закрыли границы страны на въезд (для иностранцев) и на выезд (для россиян), а власти других стран также ввели серьезные ограничения. Так, например, для въезда в страны ЕС одной шенгенской визы россиянину сейчас недостаточно, необходимо наличие вида на жительства. 30 июня власти Евросоюза утвердили список стран, въезд из которых в страны ЕС возможен на обычных условиях, но Россия в этот список не вошла.
Для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) въезд в Россию запрещен с 18 марта. Первоначально срок запрета был установлен до 1 мая, однако затем запрет был продлен на неопределенный срок. 8 июня глава правительства России Михаил Мишустин разрешил въезжать в Россию иностранцам, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и гражданам других стран, намеренным пройти лечение у российских врачей.
Для большинства россиян (за исключением дипломатов и т.д.) выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска был закрыт с 30 марта. Однако впоследствии запрет дважды смягчался: в конце апреля правительство России разрешило покидать страну через сухопутные пункты пропуска россиянам, имеющим также гражданство других стран либо вид на жительство в них, а в начале июня — россиянам, которые отправляются за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на лечение, работу или учебу.