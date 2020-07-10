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Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу

Власти сформировали три критерия, для того чтобы возобновить авиасообщение. Также вместо карантина для въезжающих предлагается требовать от них справку об отсутствии коронавируса
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Власти начнут с 15 июля переговоры по снятию ограничений на международные полеты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Теперь что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля», — сказала она.

«Предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры, такое информирование будет один раз в неделю, и каждые две недели будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе критериев, которые я озвучила, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которому возобновляется международное авиасообщение», — добавила Голикова.

По ее словам, сформированы три критерия, которым должны соответствовать другие страны для возобновления авиасообщения. Первый — показатель заболеваемости COVID-19 должен быть на уровне 40 на 100 тыс. населения, и рассчитывается он за 14 дней. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней — не должен превышать 1%. Третий — показатель распространения вируса — также не должен превышать единицу.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Она добавила, что вместо 14-дневного карантина для въезжающих будет введено тестирование на COVID-19. Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прибытия.

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа.

В четверг РБК сообщил, что заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Росавиацию и Минтранс письмо, в котором предложил возобновить перелеты между Россией и девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. В тот же день вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что у него информации о таком предложений нет, подтвердить или опровергнуть он это не может.

Сейчас российские авиакомпании продолжают выполнять полеты за границу на основе специальных разрешений — в эту категорию попадают, в частности, рейсы для вывоза на родину россиян, оказавшихся после закрытия границ в других странах, а также грузовые рейсы, которые осуществляются обычными пассажирскими лайнерами. Однако воспользоваться таким рейсом, чтобы прилететь в Россию или отправиться из нее в другую страну, непросто, так как в том же марте власти России закрыли границы страны на въезд (для иностранцев) и на выезд (для россиян), а власти других стран также ввели серьезные ограничения. Так, например, для въезда в страны ЕС одной шенгенской визы россиянину сейчас недостаточно, необходимо наличие вида на жительства. 30 июня власти Евросоюза утвердили список стран, въезд из которых в страны ЕС возможен на обычных условиях, но Россия в этот список не вошла.

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Для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) въезд в Россию запрещен с 18 марта. Первоначально срок запрета был установлен до 1 мая, однако затем запрет был продлен на неопределенный срок. 8 июня глава правительства России Михаил Мишустин разрешил въезжать в Россию иностранцам, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и гражданам других стран, намеренным пройти лечение у российских врачей.

Для большинства россиян (за исключением дипломатов и т.д.) выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска был закрыт с 30 марта. Однако впоследствии запрет дважды смягчался: в конце апреля правительство России разрешило покидать страну через сухопутные пункты пропуска россиянам, имеющим также гражданство других стран либо вид на жительство в них, а в начале июня — россиянам, которые отправляются за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на лечение, работу или учебу.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: Татьяна Голикова, авиасообщение
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