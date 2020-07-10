Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу

Власти сформировали три критерия, для того чтобы возобновить авиасообщение. Также вместо карантина для въезжающих предлагается требовать от них справку об отсутствии коронавируса

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Власти начнут с 15 июля переговоры по снятию ограничений на международные полеты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Теперь что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля», — сказала она.

«Предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры, такое информирование будет один раз в неделю, и каждые две недели будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе критериев, которые я озвучила, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которому возобновляется международное авиасообщение», — добавила Голикова.

По ее словам, сформированы три критерия, которым должны соответствовать другие страны для возобновления авиасообщения. Первый — показатель заболеваемости COVID-19 должен быть на уровне 40 на 100 тыс. населения, и рассчитывается он за 14 дней. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней — не должен превышать 1%. Третий — показатель распространения вируса — также не должен превышать единицу.