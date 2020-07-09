Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение с девятью странами Европы, включая Великобританию, Германию и Италию, а также с Китаем, Вьетнамом и Шри-Ланкой. Но пока в Евросоюзе не принимают россиян

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс в среду, 8 июля. У РБК есть копия документа. Список стран, в которые ведомство предлагает возобновить сообщение, РБК подтвердили два источника — в крупной авиакомпании и на туристическом рынке. Подлинность письма Орлова подтвердил и чиновник одного из профильных ведомств.

Но решения о возобновлении полетов в эти 13 стран пока нет, предупреждают собеседники РБК. Это пока лишь предложение Роспотребнадзора. «Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — добавил источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения.

РБК направил запросы в пресс-службы Роспотребнадзора, Росавиации, Минтранса, МИДа, а также пресс-секретарю премьер-министра.