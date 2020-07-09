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Власти пообещали не рисковать здоровьем россиян при возобновлении полетов

Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС
Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы туризма, заявил, что не обладает информацией о предложениях Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.

«У меня такой информации нет, и я ее ни подтвердить, ни опровергнуть не могу», — заявил Чернышенко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Чиновник добавил, что «рисковать здоровьем граждан никто не собирается». «Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», — заявил Чернышенко (цитата по ТАСС), отметив, что его беспокоит угроза второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, которая уже поднимается в некоторых государствах.

В четверг РБК сообщил, что заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Росавиацию и Минтранс письмо, в котором предложил возобновить перелеты между Россией и девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Чернышенко, авиасообщение, туризм
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