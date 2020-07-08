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Пандемия коронавируса ,  
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В АТОР дали оптимистический прогноз возобновления Россией авиасообщения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Международное пассажирское авиасообщение, прекращенное из-за пандемии коронавируса, скорее всего, возобновится не раньше сентября. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, открытие туристических направлений до конца июля выглядит крайне маловероятным. Возобновление перелетов в августе тоже находится под вопросом. «Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября — в октябре», — сказала Ломидзе.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По мнению директора АТОР, осенью могут открыться наиболее востребованные направления, в первую очередь страны Средиземноморья, включая Турцию. Ломидзе дала и пессимистический прогноз, в соответствии с которым авиаперелеты возобновятся только к декабрю 2020 года.

Ранее, 6 июля, президент Владимир Путин заявил, что перспективы открытия европейских границ для туристов из России пока что остаются неясными. «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут», — сказал глава государства.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в беседе с президентом выразил мнение, что до 80% пассажирских авиаперевозок могут восстановиться к декабрю 2020 года. На докризисный уровень они выйдут не раньше марта 2021 года.

Евросоюз не стал открывать свои границы для России с 1 июля. На этом этапе въезд в ЕС разрешили для 14 стран, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом Евросоюзе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, авиасообщение, туризм
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