В АТОР дали оптимистический прогноз возобновления Россией авиасообщения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Международное пассажирское авиасообщение, прекращенное из-за пандемии коронавируса, скорее всего, возобновится не раньше сентября. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, открытие туристических направлений до конца июля выглядит крайне маловероятным. Возобновление перелетов в августе тоже находится под вопросом. «Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября — в октябре», — сказала Ломидзе.

По мнению директора АТОР, осенью могут открыться наиболее востребованные направления, в первую очередь страны Средиземноморья, включая Турцию. Ломидзе дала и пессимистический прогноз, в соответствии с которым авиаперелеты возобновятся только к декабрю 2020 года.

Ранее, 6 июля, президент Владимир Путин заявил, что перспективы открытия европейских границ для туристов из России пока что остаются неясными. «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут», — сказал глава государства.