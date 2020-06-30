Дитрих допустил открытие авиасообщения со странами СНГ и Турцией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 29 июн, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 29 июн, 13:20
Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 12:15 В Кремле посчитали эффективным многодневное голосование Политика, 12:15 Путин обратится к россиянам перед последним днем голосования по поправкам Политика, 12:15 Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом Общество, 12:11 Воробьев назвал сроки открытия детских садов и ЗАГСов в Подмосковье Общество, 12:04 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 11:54 ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции Политика, 11:53 Что будет с акциями компании в случае банкротства: главное для инвестора Quote, 11:51 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 11:49 В Чечне отменили двухнедельный карантин для приезжающих в регион Общество, 11:43 Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основным составом Спорт, 11:42 Зарабатывать больше, рисковать меньше: как стать новатором стрит-ретейла Партнерский материал, 11:40 Баскетбольные «Химки» подписали новый контракт со Шведом Спорт, 11:37 «Потрачено»: сможет ли машина заменить живого переводчика Экономика образования, 11:30 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дитрих допустил открытие авиасообщения со странами СНГ и Турцией

По словам министра, Россия сейчас думает над предложением Анкары возобновить полеты с 15 июля
Евгений Дитрих (справа) 
Евгений Дитрих (справа)  (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российские власти рассматривают возможность возобновить авиасообщение со странами СНГ и Турцией. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

По словам главы Минтранса, Турция направила предложение России о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. «Мы по этому поводу думаем», — сказал он.

Дитрих также отметил, что в первую очередь может быть открыто авиасообщение со странами СНГ. «Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку», — сказал он. По словам министра, эти предложения сейчас прорабатываются в оперативном штабе.

Песков назвал ответственного за открытие границ России
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

О том, что глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением возобновить авиасообщение со странами СНГ, 25 июня сообщил «Коммерсантъ». Возобновление полетов в другие страны будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Собеседники «Коммерсанта» в авиакомпаниях при этом указывали, что логичнее было бы сначала открыть авиасообщение со странами Европы, где заболеваемость существенно ниже, чем в странах СНГ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июня заявил, что принимать решение об открытии границ будет штаб правительства по борьбе с коронавирусом с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин частично снял ограничения на въезд и выезд из страны. Пока граждане могут покидать Россию только для ухода за проживающими за границей родственниками, прохождения лечения, а также в связи с работой или учебой.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Евгений Дитрих, Александр Нерадько, Росавиация, СНГ
Материалы по теме
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
Общество
Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter