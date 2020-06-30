Дитрих допустил открытие авиасообщения со странами СНГ и Турцией

По словам министра, Россия сейчас думает над предложением Анкары возобновить полеты с 15 июля

Евгений Дитрих (справа) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российские власти рассматривают возможность возобновить авиасообщение со странами СНГ и Турцией. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

По словам главы Минтранса, Турция направила предложение России о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. «Мы по этому поводу думаем», — сказал он.

Дитрих также отметил, что в первую очередь может быть открыто авиасообщение со странами СНГ. «Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку», — сказал он. По словам министра, эти предложения сейчас прорабатываются в оперативном штабе.

О том, что глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением возобновить авиасообщение со странами СНГ, 25 июня сообщил «Коммерсантъ». Возобновление полетов в другие страны будет зависеть от эпидемиологической ситуации.