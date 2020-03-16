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Россия ограничит въезд иностранцев

С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Об этом, как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда государств, с которыми он провел телефонные переговоры.

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«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции <...> принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

Исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.

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Пресс-служба также сообщила, что телефонные переговоры проходили 15–16 марта 2020 года, Мишустин разговаривал с коллегами из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ситуация об ограничениях на границе с Белоруссией уже вызвала дипломатическую перепалку. После того, как российский премьер объявил о планах ограничить передвижение людей через границу с Белоруссией, президент Александр Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса», а закрытие границ не является эффективной мерой по борьбе с заболеванием. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса».

В ответ правительство России заявило, что белорусские власти не реагируют должным образом на распространение коронавируса и не принимают рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения мер. Министерство иностранных дел Белоруссии уже выразило сожаление о решении российских властей частично закрыть границу. При этом в ведомстве уточнили, что ждут от Москвы более конкретной информации об условиях введенных ограничений.

Автор: Владислав Гордеев
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