Россия ограничит въезд иностранцев

С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Об этом, как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда государств, с которыми он провел телефонные переговоры.

«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции <...> принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

Исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.