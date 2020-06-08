Мишустин упростил въезд и выезд из России

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Улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 дает возможность пересмотреть введенные в марте ограничения на въезд в Россию и выезд из нее. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума Координационного совета по борьбе с болезнью.

«Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе, чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин», — заявил Мишустин.

Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений в связи с сложившейся ситуацией, а потому решено изменить введенные ранее ограничения.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал Мишустин.

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