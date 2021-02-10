Студенты перечислили проблемы после возвращения с дистанционного обучения

«Если этот преподаватель будет онлайн, то, судя по расписанию, у нас будут сначала очные занятия, а через 15 минут сразу онлайн. Как это будет, мне пока тяжело представить. Не у всех с собой бывает зарядка (для смартфона. — РБК) или ноутбук, а смотреть семинар и отвечать с одного компьютера будет, наверное, не очень удобно, — отметил студент. — Если мы из-за ограничений все равно не можем полноценно заниматься, как по мне, проще сейчас оставить дистант, нежели гонять студентов один раз в неделю в университет. Многие студенты снимали здесь жилье, когда учились очно, сейчас, полагаю, все разъехались, а теперь им придется ехать или лететь из другого города на две пары».

Возвращение из дома

Еще одна проблема, на которую жалуются студенты: о возвращении с дистанционного обучения часто сообщали достаточно поздно. Некоторые учащиеся, которые уехали к себе домой в другие регионы, столкнулись с трудностями при покупке билетов обратно. «Расписание появилось за пять дней до начала учебы. Из-за отвратительной форс-мажорной погоды многие, кто собирался приехать прямо к началу, чтобы меньше ездить в общественном транспорте, застряли на поездах, автомобилях в восточной половине европейской части России», — рассказала студентка ММУ Рубайло. Она также отметила, что сложности были у студентов, которые улетели домой в Сибирь и на Дальний Восток.

Подобные проблемы возникли не только у студентов, которые учатся в столичном регионе, рассказала студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) Елизавета. «Поздно было составлено расписание, и до последнего был непонятен формат обучения в следующем семестре. Я живу в другой области, для меня это составило определенные трудности, так как билеты нужно покупать иногда за недели», — отметила она.

Размещение в общежитиях

Сложности возникли и с размещением вернувшихся из регионов студентов, сообщила учащаяся Московского государственного института культуры (МГИК), которая попросила не указывать ее имя.

«С удаленки пока не вернулись, хотя деканат настаивал. Проблемы возникли с иногородними студентами, которым вуз не дал возможность расселиться в общежитие. Каждая кафедра и факультет кооперировались самостоятельно, наш принял решение написать официальные письма в деканат с просьбой о переводе всех на дистанционное обучение хотя бы на время сложной эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос открыт и решается на уровне ректора», — отметила собеседница РБК.

Студентка МГИКа также рассказала, что администрация вуза медлила с информацией о переходе на очное обучение. «У деканата семь пятниц на неделе, не всегда понятно, чем они руководствуются, когда меняют формат сессии каждый месяц. Еще осенью говорили, что весь 2021 год будет дистанционным, зимой колебались, но подтвердили дистанционное обучение. В феврале вдруг выяснилось, что сессия в марте будет очная», — добавила учащаяся.

РБК направил запросы в Минобрнауки, а также в МГУ, МГИК, ММУ, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (РГУ) и ВГСПУ.

Транспортные карты

У некоторых студентов московских вузов также возникли сложности с транспортными картами, позволяющими ездить по льготным тарифам, хотя городские власти обещали их разблокировать.

«Первое, что удивило, что в отличие от прошлого карантина никому не возместили деньги на социальной карте. Насколько помню, нас закрыли в 10-х числах, то есть это уже и не начало, но и не середина месяца. Деньги все равно сгорели. У меня социальная карта то срабатывает, то нет. Еду из Московской области, и тут льготы только вводят обратно. Всегда храню чек на случай, если карта не сработает», — рассказала учащаяся ММУ Рубайло.

Столичные власти ранее заявляли, что неиспользованные поездки по студенческим проездным будут восстановлены, и советовали обращаться в кассы.

Опоздания и выгорание

Чаще же всего студенты отмечали, что за время карантинных ограничений просто отвыкли от очного формата учебы. «Основная сложность в связи с переходом на очное обучение состояла в нарушенном чувстве времени. Я опоздал на первую пару, хотя никаких серьезных поводов для этого не было. Возможно, просто отвык от привычного расписания занятий», — рассказал РБК студент РГУ Вячеслав.

Похожая проблема, по словам учащихся, отразилась и на преподавателях. «Последние полгода дорога до университета занимала пару минут. Теперь же мне снова нужно тратить час на поездки с пересадками. После удаленного формата все расслабились — и преподаватели, и студенты. Так как на дистанционном формате студенты привыкли читать свои семинарские ответы с экрана, преподаватели пребывают «в шоке» от их растерянности, хотя сами тоже стали хуже готовить материал к занятиям», — поделилась впечатлениями студентка ВГСПУ Елизавета.

Еще одна учащаяся этого вуза Татьяна рассказала об эмоциональном выгорании преподавателей за время карантина. «Первый день в очном формате обучения был очень сумбурным. Никто будто не хотел приступать к своим обязанностям: и студенты, и преподаватели. <...>. Было видно, что эмоционально они выгорели и не готовы были вести пары, как ранее. Дистанционка нас расхолаживала. Сложно было привыкнуть опять ездить в университет рано утром», — подытожила студентка Татьяна.