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Пандемия коронавируса ,  
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Студенты московских вузов вернутся с удаленки 8 февраля

Соответствующий указ подписал мэр Собянин. Ранее он говорил, что в столице привились уже 400 тыс. человек, а основные ограничения, введенные в связи с коронавирусом, могут быть сняты в мае при стабильной эпидемической ситуации
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Студенты вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования, с понедельника, 8 февраля, вернутся к очному формату обучения. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С этой же даты будут разблокированы транспортные карты, позволяющие студентам ездить в общественном транспорте по льготному тарифу.

В конце января Минобрнауки сообщило, что эпидемическая ситуация во многих регионах России позволяет в ближайшее время вернуть вузы к очному формату обучения. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что эта дистанционка была введена вынужденно из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Минкульт разрешил творческим вузам вернуться к очным занятиям
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

29 января Фальков подписал приказ, разрешающий подведомственным министерству вузам перейти к нормальному режиму с 8 февраля. 4 февраля аналогичное решение принял российский Минкульт, позволивший с понедельника подведомственным высшим школам перейти к очному обучению.

Оба ведомства подчеркивали, что вузы должны самостоятельно принимать решения о выходе с удаленки, ориентируясь на эпидемическую обстановку в регионах. При этом учебные заведения должны возвращаться к очному формату с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: соблюдать дистанцию, масочный режим, контролировать температуру студентов, регулярно проветривать и дезинфицировать помещения.

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Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ситуация с COVID-19 в России в последние недели стабилизируется. С 1 февраля в стране фиксируют менее 17 тыс. заболевших ежесуточно. В Москве по сравнению с концом декабря суточная заболеваемость упала почти вчетверо — с пиковых 8,2 тыс. до 2 тыс. человек.

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По словам Собянина, в столице от коронавируса привились уже 400 тыс. человек. Он выразил надежду, что в случае сохранения стабильной эпидемической обстановки основные ограничения в Москве будут сняты в мае.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва Сергей Собянин вузы обучение
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