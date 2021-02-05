Студенты московских вузов вернутся с удаленки 8 февраля
Студенты вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования, с понедельника, 8 февраля, вернутся к очному формату обучения. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
С этой же даты будут разблокированы транспортные карты, позволяющие студентам ездить в общественном транспорте по льготному тарифу.
В конце января Минобрнауки сообщило, что эпидемическая ситуация во многих регионах России позволяет в ближайшее время вернуть вузы к очному формату обучения. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что эта дистанционка была введена вынужденно из-за пандемии коронавирусной инфекции.
29 января Фальков подписал приказ, разрешающий подведомственным министерству вузам перейти к нормальному режиму с 8 февраля. 4 февраля аналогичное решение принял российский Минкульт, позволивший с понедельника подведомственным высшим школам перейти к очному обучению.