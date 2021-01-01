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Пандемия коронавируса ,  
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Минобрнауки признало, что качество дистанционного обучения хуже очного

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, удаленный формат действует примерно в половине российских регионов, а качество удаленного образования отличается от качества очного
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В удаленном формате студентов обучают примерно в 40% российских вузов. Как сообщает агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«У нас всего 64% студентов обучаются дистанционно. 40 с чем-то процентов вузов дистанционно обучают студентов, то есть полностью удаленный формат», — сказал министр.

По словам Фалькова, удаленный формат обучения в вузах действует примерно в половине российских регионов. Вводить его приходилось в тех регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, где заболевших и оказавшихся на карантине было настолько много, что сохранять очную форму обучения было фактически невозможно.

«Я вам так скажу общее правило: не бывает чудес. Если тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе, то университеты, как правило, перешли на дистант и количество тех, кто заболел, достаточно велико. Потому что это социум, университеты не в безвоздушном пространстве», — объяснил министр.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»


Как уточняет «РИА Новости», Фильков также признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного.
«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — заявил министр.

Фальков также рассказал, что вопрос о продлении удаленного формата в вузах будет обсуждаться уже после зимних каникул в зависимости от ситуации с коронавирусом и с учетом мнения Роспотребнадзора и местных властей.

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Как объяснил министр, необходимо посмотреть, какой результат даст вакцинация, как будут обстоять дела с заболеваемостью гриппом, не станет ли возвращение студентов к очному формату дестабилизирующим фактором.

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Согласно распоряжению Минобрнауки из-за распространения коронавирусной инфекции подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге с 13 ноября перешли на удаленку. Пока ограничение установлено до 6 февраля. Региональным вузам власти рекомендовали принимать меры, исходя из эпидемиологической ситуации.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Артем Филипенок
Минобрнауки Валерий Фальков
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