Минобрнауки признало, что качество дистанционного обучения хуже очного

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, удаленный формат действует примерно в половине российских регионов, а качество удаленного образования отличается от качества очного

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В удаленном формате студентов обучают примерно в 40% российских вузов. Как сообщает агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«У нас всего 64% студентов обучаются дистанционно. 40 с чем-то процентов вузов дистанционно обучают студентов, то есть полностью удаленный формат», — сказал министр.

По словам Фалькова, удаленный формат обучения в вузах действует примерно в половине российских регионов. Вводить его приходилось в тех регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, где заболевших и оказавшихся на карантине было настолько много, что сохранять очную форму обучения было фактически невозможно.

«Я вам так скажу общее правило: не бывает чудес. Если тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе, то университеты, как правило, перешли на дистант и количество тех, кто заболел, достаточно велико. Потому что это социум, университеты не в безвоздушном пространстве», — объяснил министр.